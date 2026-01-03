كوبا تدين الهجوم الأميركي على فنزويلا

أدان الرئيس ميجيل دياز كانيل "الهجوم غير القانوني" الذي شنته على ، السبت، وطالب برد فعل فوري من ضد "هذا العمل الإجرامي"، على حد وصفه.



وقال دياز كانيل، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" السبت، "تتعرض منطقتنا الآمنة لهجوم وحشي. إنه إرهاب دولة ضد الشعب الشجاع وضد منطقتنا" (أمريكا الوسطى)، بحسب وكالة "برينسا لاتينا" الإخبارية.



وكان رئيس غوستافو بيترو قد دعا، اليوم السبت، إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة الدول والأمم المتحدة عقب ما وصفه بـ"هجمات" على العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

