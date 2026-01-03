باكستان تُجري بنجاح تجربة صاروخ كروز "تيمور" المطوّر محليًا

أعلن الجيش ، اليوم السبت، أن سلاح الجو أجرى بنجاح اختبارًا لنظام أسلحة " " المطوّر محليًا، في خطوة تُعدّ إنجازًا جديدًا يعزّز قدرات البلاد في مجالي الطيران والدفاع.

وذكر بيان صادر عن الجيش أن صاروخ «تيمور» الجوال، المُطلق من الجو، يتمتع بقدرة عالية على إصابة الأهداف البرية والبحرية بدقة، ويبلغ مداه نحو 600 كيلومتر.

وبحسب صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، يحمل الصاروخ رأسًا حربيًا تقليديًا.

وأوضح الجيش أن الصاروخ مزوّد بأنظمة ملاحة وتوجيه متطورة، ومصمّم للتحليق على ارتفاعات منخفضة جدًا، ما يتيح له تفادي والصاروخي المعادية.

الطول: 4.38 متراامتداد الجناحين: 3.2 متراارتفاع الإطلاق: 2000 - 25000 قدمارتفاع التحليق: 500 - 20000 قدمالسرعة القصوى: 0.8 ماخالمدى: 290 كيلومتراالوزن الكلي: 1200 كغمنظام الملاحة: INS/GNSSالمحرك: توربوجيت