باكستان تُجري بنجاح تجربة صاروخ كروز "تيمور" المطوّر محليًا

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، أن سلاح الجو أجرى بنجاح اختبارًا لنظام أسلحة "تيمور" المطوّر محليًا، في خطوة تُعدّ إنجازًا جديدًا يعزّز قدرات البلاد في مجالي الطيران والدفاع.
وذكر بيان صادر عن الجيش أن صاروخ «تيمور» الجوال، المُطلق من الجو، يتمتع بقدرة عالية على إصابة الأهداف البرية والبحرية بدقة، ويبلغ مداه نحو 600 كيلومتر.
وبحسب صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، يحمل الصاروخ رأسًا حربيًا تقليديًا.
وأوضح الجيش أن الصاروخ مزوّد بأنظمة ملاحة وتوجيه متطورة، ومصمّم للتحليق على ارتفاعات منخفضة جدًا، ما يتيح له تفادي أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المعادية.