جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

وزارة الصحة بغزة تنفي تسجيل أي إصابات بمرض "الليبتوسبيروزيس"

Lebanon 24
03-01-2026 | 07:50
نفت وزارة الصحة في غزة، السبت، تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة بمرض "الليبتوسبيروزيس" المعروف باسم داء البريميات في قطاع غزة، مؤكدة أن الأنباء المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه "في إطار متابعتها المستمرة للوضع الوبائي، جرى رصد عدد محدود من الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، وتم التعامل معها وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، بما في ذلك سحب العينات اللازمة وإرسالها إلى مختبرات متخصصة خارج القطاع".

وأوضحت أن جميع نتائج الفحوصات المخبرية جاءت سلبية، ولا توجد حتى الآن أي حالة مؤكدة مسجلة بمرض الليبتوسبيروزيس في غزة، مشددة على عدم صحة ما يتداول حول انتشار المرض.

وأكدت الوزارة أن طواقم الطب الوقائي تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع الصحية، ورصد أي تطورات وبائية محتملة.

ويعد مرض الليبتوسبيروزيس عدوى بكتيرية تنتقل من الحيوانات، خصوصا القوارض والماشية، إلى الإنسان عبر المياه أو التربة الملوثة بفضلاتها.

وتتشابه أعراضه الأولية مع الإنفلونزا، مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، وقد يتطور في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة تشمل الفشل الكلوي أو الكبد واليرقان، لا سيما في البيئات الملوثة أو بعد الفيضانات.
 
وزارة الصحة في غزة

وزارة الصحة

البروتوكول

قطاع غزة

بروتوكول

بالمر

بيروز

العين

