Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

جامعة الدول العربية تؤكد أهمية الحوار العادل حول الجنوب اليمني ووحدة البلاد

Lebanon 24
03-01-2026 | 08:10
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن ترحيبه بدعوة رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لعقد مؤتمر شامل في الرياض وبحث الحلول العادلة لقضية الجنوب.
وقال أبو الغيط، في بيان اليوم السبت، إنه يعرب عن "تقديره لمسارعة المملكة العربية السعودية بالاستجابة لهذا الطلب من جانب الشرعية اليمنية، والإعلان عن الاستعداد لاستضافة هذا المؤتمر ورعايته، بمشاركة المكونات الجنوبية".

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط قوله إن "وضع الجنوب اليمني له أبعاد تاريخية معلومة، وينطوي على جوانب عادلة يتعين مناقشتها على طاولة الحوار في إطار يمني شامل".

وشدد على أن "سياسة فرض الأمر الواقع لا تفيد قضية الجنوب بل تضر بها أكبر الضرر بتعريضها البلاد لمزيد من التشرذم والتفكك".

ونوه المتحدث الرسمي في هذا الصدد إلى موقف الجامعة العربية، كما ورد في قراراتها المتواترة في شأن الأزمة اليمنية، والذي ينطلق من الالتزام بوحدة اليمن وتكامل ترابه الوطني.

وأمس، أعلنت السعودية ترحيبها بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، عقد مؤتمر شامل في الرياض يجمع كل المكونات الجنوبية لبحث الحلول "العادلة" لقضية جنوب اليمن.

وكان العليمي قد تقدم، بطلب من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لاستضافة ورعاية المؤتمر في مدينة الرياض.

وأعرب العليمي، عن أمله في أن يضم المؤتمر "كافة المكونات والقوى والشخصيات الجنوبية دون استثناء، بمن فيهم مكون المجلس الانتقالي، وبما يعبر عن تنوع الجنوب وتعدديته، ويمنع الإقصاء، أو التهميش، وتكرار مظالم الماضي". (روسيا اليوم)
المملكة العربية السعودية

الأمير محمد بن سلمان

العربية السعودية

الدول العربية

الأمين العام

عبد العزيز

السعودية

المملكة

