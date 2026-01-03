رسائل مسربة لوزيرة إسرائيلية سابقة تثير توترات جديدة مع إيران

نشرت مجموعة قرصنة مرتبطة بإيران تُطلق على نفسها اسم «حنظلة» (Handala) رسائل نصية قالت إنها تعود لوزيرة الداخلية السابقة أييلت شاكيد، وتتعلق بالحرب التي استمرت 12 يوماً ضد في حزيران.



وبحسب المجموعة، فإن الرسائل المتداولة تُظهر شاكيد وهي تعبّر عن دعمها للحرب، واصفةً إياها بأنها تُخاض "من أجل العالم بأسره"، وذلك خلال محادثة مع شخص لم يتم هويته، وفق ما نقل موقع "تايمز أوف ".



وقالت مجموعة "حنظلة" في منشور على منصة إكس: "كما يتضح من المحادثات التي جرى نشرها، فإن أييلت شاكيد سعت خلال حرب الأيام الاثني عشر، ومن خلال قنوات غير رسمية، إلى تنسيق هجوم يستهدف ".



فيما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من شاكيد بشأن صحة الرسائل أو الاتهامات الواردة فيها. (الحدث)





