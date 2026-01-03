بالصور.. هكذا تابع ترامب عملية اعتقال مادورو

الأميركي صورًا قال إنها من " " خلال متابعة الضربة الأميركية في .

يأتي ذلك بعد أن أعلن تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالاستثنائية في فنزويلا، مؤكداً اعتقال وزوجته خلال عملية نُفذت "في عتمة الليل" وبالتنسيق مع مؤسسات إنفاذ القانون الأميركية.



وقال ترامب إن العملية استهدفت قلعة عسكرية تحصن فيها في العاصمة ، ونُفذت عبر الجو والبر والبحر، مشيراً إلى أن الهجوم "لم يشهد العالم مثيلاً له منذ الحرب العالمية الثانية". وأضاف أن العملية أدت إلى انقطاع الكهرباء في كاراكاس لتسهيل عملية الاعتقال، مؤكداً أنه لم يُقتل أي جندي أميركي خلالها.