عربي-دولي
بالصور.. هكذا تابع ترامب عملية اعتقال مادورو
Lebanon 24
03-01-2026
|
13:36
photos
عرض الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
صورًا قال إنها من "
غرفة العمليات
" خلال متابعة الضربة الأميركية في
فنزويلا
.
يأتي ذلك بعد أن أعلن
ترامب
تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالاستثنائية في فنزويلا، مؤكداً اعتقال
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
وزوجته خلال عملية نُفذت "في عتمة الليل" وبالتنسيق مع مؤسسات إنفاذ القانون الأميركية.
وقال ترامب إن العملية استهدفت قلعة عسكرية تحصن فيها
مادورو
في العاصمة
كاراكاس
، ونُفذت عبر الجو والبر والبحر، مشيراً إلى أن الهجوم "لم يشهد العالم مثيلاً له منذ الحرب العالمية الثانية". وأضاف أن العملية أدت إلى انقطاع الكهرباء في كاراكاس لتسهيل عملية الاعتقال، مؤكداً أنه لم يُقتل أي جندي أميركي خلالها.
عربي-دولي
منوعات
صور
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
غرفة العمليات
دونالد ترامب
عرض الرئيس
الفنزويلي
لي نيكول
كاراكاس
تابع
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
04/01/2026 15:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
04/01/2026 15:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
04/01/2026 15:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
