عربي-دولي
حريق كران-مونتانا القاتل.. تحقيق بحق مديرَي الحانة بتهم "إهمال"
Lebanon 24
03-01-2026
|
13:54
أعلنت الشرطة
السويسرية
فتح تحقيق قضائي بحق مديرَي الحانة التي شهدت حريقًا مميتًا في بلدة كران-مونتانا بجبال الألب، وأسفر عن مقتل 40 شخصًا.
وقالت الشرطة في بيان رسمي إن المديرَين يشتبه بتورطهما في "القتل بسبب الإهمال" و"التسبب في أذى جسدي" إضافة إلى "التسبب في نشوب حريق نتيجة الإهمال"، موضحة أن التحقيق فُتح مساء الجمعة 2 كانون الثاني، من دون تقديم تفاصيل إضافية في هذه المرحلة.
وكان الحريق اندلع قرابة الساعة 01:30 فجر الخميس 1 كانون الثاني داخل حانة "لو كونستيلاسيون" بينما كان عشرات الأشخاص يحتفلون بليلة رأس السنة، ما أدى أيضًا إلى إصابة أكثر من 100 شخص بجروح متفاوتة.
ولا تزال عمليات تحديد هويات الضحايا والمصابين متواصلة حتى اليوم السبت 3 كانون الثاني، وسط ترقّب لدى ذويهم بانتظار معلومات رسمية عن مصير أقاربهم.
وأشار محققون إلى ترجيحات أولية تفيد بأن شموعًا مشتعلة وُضعت فوق زجاجات
الشمبانيا
قد تكون تسببت باندلاع الحريق بعدما اقتربت من سقف الحانة المكتظ بالمحتفلين. وأضافت الشرطة أنها ستتحقق من مدى مطابقة مواد العزل الصوتي في السقف للوائح السلامة، ومن قانونية استخدام الشموع داخل المكان، إلى جانب مراجعة إجراءات السلامة الأخرى مثل توافر طفايات الحريق ومخارج الطوارئ، مع تحذير من احتمال المضي بمحاكمات إذا ثبتت مسؤولية جنائية عن الحادث. (روسيا اليوم)
