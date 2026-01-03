تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"مطلوب جنائي" لا "رئيس دولة".. كيف ستجري محاكمة مادورو؟

Lebanon 24
03-01-2026 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1463449-639030717005993092.png
Doc-P-1463449-639030717005993092.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت مصادر دبلوماسية وسياسية أميركية رفيعة المستوى أن عملية القبض على نيكولاس مادورو جرت استنادًا إلى لوائح اتهام تتعلق بـ"قتل شباب أميركيين" وارتباطه بعصابات مخدرات قالت إنها هددت الأمن القومي والمجتمع الأميركي، مضيفةً أن الاعتقال أتى في إطار ملاحقة "مجرم مطلوب" لأن واشنطن لا تعترف به "رئيسًا للدولة".

وبحسب المصادر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، يُرجّح أن يُحاكم مادورو أمام محكمة اتحادية بتهمة إدارة "منظمة دولية للجريمة" وتهريب المخدرات، ضمن عملية مشتركة شاركت فيها وزارة الدفاع وقيادة العمليات الخاصة والقيادة الجنوبية ووزارة العدل الأميركية. وأشارت إلى أنه سيُعامل كمتهم جنائي وفق القانون الأميركي، مع حق تعيين محامٍ من اختياره والانطلاق من مبدأ "قرينة البراءة"، مؤكدة أن طريقة القبض عليه "لن تؤخذ في الاعتبار" أمام المراحل القضائية المقبلة.

وقالت المصادر إن التهم الموجهة لمادورو وخمسة متهمين آخرين تشمل أربع تهم قائمة منذ عام 2020 تتعلق بالاتجار بمادة "نوركو"، إضافة إلى حيازة أسلحة رشاشة وأجهزة تدميرية، والتآمر في هذه التهم على الولايات المتحدة، مرجّحة مثوله أمام قاضٍ في محكمة فيدرالية في نيويورك، أو عبر تقنية "التداول المرئي" في أول جلسة استماع.

وبدوره، يقول المخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، إيلي بريمر، إن مادورو سيُحاكم أمام محكمة فيدرالية في نيويورك، متوقعا أن يمثل أمام المحكمة للمرة الأولى خلال الأسبوع المقبل.

وبحسب بريمر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، فإن مادورو سيُحاكم على الأرجح أمام محكمة اتحادية بتهمة إدارة منظمة دولية للجريمة وتهريب المخدرات، وستكون محاكمته مماثلة لمحاكمة رئيس بنما الأسبق مانويل أنطونيو نورييغا عام 1989، في إطار عملية شبيهة.

واستكمل بريمر أن مادورو سيعامل كمتهم جنائي بموجب القانون الأمريكي، وسيُسمح له بتعيين محامٍ من اختياره، وسيبدأ من مبدأ قرينة البراءة، مؤكدًا أن طريقة القبض عليه لن تؤخذ في الاعتبار أمام أي حلقة قادمة، وسيتم خلال ذلك توفير الحماية القانونية التي يكفلها دستور الولايات المتحدة لجميع المتهمين.

في المقابل، اعتبر الباحث في الشأن الأميركي نعمان أبو عيسى أن ما جرى قد يقسم المجتمع الأميركي بين مؤيد ومعارض، واصفًا العملية بأنها "خطف رئيس دولة" و"أمر غير منطقي"، ومشيرًا إلى مفاجأة الأوساط الأميركية بما تلا الساعات الأخيرة. (ارم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف سيواجه رئيس الجمهورية "دولة الأحزاب والطوائف"؟
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو يُجري مكالمة "ودية" مع ترامب: أهلا بالدبلوماسية لأننا سنسعى دائما إلى السلام
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري في صفوف عناصر "حزب الله"؟ "جيروزاليم بوست" تعلن
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو في مجلس الشيوخ الأميركي: روبيو أخبرني بأن مادورو سيُحاكم في الولايات المتحدة بتهم جنائية
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الدفاع

الأمن القومي

وزارة العدل

دبلوماسي

الجمهوري

نيويورك

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:13 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2026-01-04
Lebanon24
08:40 | 2026-01-04
Lebanon24
08:13 | 2026-01-04
Lebanon24
08:00 | 2026-01-04
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04
Lebanon24
07:45 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24