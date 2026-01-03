تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بجاسوس واحد ومسيّرات.. هكذا خرقت أميركا مادورو

Lebanon 24
03-01-2026 | 14:35
كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أنّ الـCIA اعتمدت على مسيّرات مراقبة لتتبع مادورو.

وقالت أنّ الـCIA جندت مصدرا داخل الحكومة الفنزويلية لمراقبة تحركاته.

وكانت واشنطن وجهت ضربات إلى فنزويلا، واعتقلت رئيسها الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وذلك بعد ممارسة الضغوط عليه لأشهر بسبب اتهامات بتهريب المخدرات، وافتقار سلطته للشرعية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إصابة عدد قليل من جنوده خلال العملية العسكرية الخاصة لاعتقال مادورو، مؤكدًا عدم سقوط أي قتيل في الجيش الأميركي.

وقال ترامب: "انتظرنا 4 أيام لشن العملية انتظاراً لتحسن الطقس"، مبيناً أن "مادورو كان في حصن منيع أثناء الاعتقال، وكنا مجهزين للتعامل مع ذلك".

 



