بجاسوس واحد ومسيّرات.. هكذا خرقت أميركا مادورو

كشفت عن أنّ الـCIA اعتمدت على مسيّرات مراقبة لتتبع .



وقالت أنّ الـCIA جندت مصدرا داخل الحكومة الفنزويلية لمراقبة تحركاته.



وكانت وجهت ضربات إلى ، واعتقلت رئيسها الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وذلك بعد ممارسة الضغوط عليه لأشهر بسبب اتهامات بتهريب المخدرات، وافتقار سلطته للشرعية.



وأعلن الرئيس الأميركي ، إصابة عدد قليل من جنوده خلال العملية العسكرية الخاصة لاعتقال مادورو، مؤكدًا عدم سقوط أي قتيل في الجيش الأميركي.



وقال : "انتظرنا 4 أيام لشن العملية انتظاراً لتحسن الطقس"، مبيناً أن "مادورو كان في حصن منيع أثناء الاعتقال، وكنا مجهزين للتعامل مع ذلك".













