Najib Mikati
عربي-دولي

"مطاردو الليل".. وحدة ساهمت بإلقاء القبض على مادورو لم يذكرها ترامب فما قصتها؟

Lebanon 24
03-01-2026 | 14:57
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، هوية وحدة المروحيات التي شاركت في عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت، موضحة أن الحديث يدور عن "فوج الطيران للعمليات الخاصة 160" التابع للجيش الأميركي.

وبحسب الصحيفة، فإن الجنرال دان كين لم يسمِّ الوحدة المشاركة خلال المؤتمر الصحافي، إلا أن مسؤولين أميركيين قالوا إنها الوحدة التي تستخدم مروحيات معدلة من طرازي "إم إتش 60" و"إم إتش 47". وأشارت إلى أن الفوج المعروف بلقب "مطاردو الليل" يتخصص في مهام عالية المخاطر تُنفذ على ارتفاعات منخفضة وفي أوقات الليل، مثل الإنزال والاستخراج والمداهمات، لافتة إلى أنه أجرى ما وصفه البنتاغون بمهام تدريبية قرب سواحل فنزويلا في الأشهر الأخيرة.

وفي مؤتمر صحافي عقده مساء السبت من مقر إقامته في "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا، روى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما وصفه بـ"اللحظات الحاسمة" قبل الاعتقال، قائلًا إن مادورو "حاول الوصول إلى الملجأ" وإن تفجير الباب واقتحام الغرفة استغرق "47 ثانية"، على حد تعبيره.

وخلال المؤتمر نفسه، قال كين إن "الوحدات الأميركية هاجمت أنظمة الدفاع الجوي" بما أتاح وصول مروحيات قوات النخبة إلى مقر إقامة مادورو في كراكاس، مضيفًا أن "القوات الجوية المشتركة دمرت وعطلت" أنظمة الرادار والدفاع الجوي قبل بدء الاقتحام لضمان مرور آمن لمروحيات "دلتا فورس" وعودة الجنود سالمين. وأعلن أن مادورو وزوجته "استسلما" وتم تسليمهما إلى وزارة العدل الأميركية "بمساعدة الجيش"، كما أشار إلى وقوع اشتباكات وتعرض المروحيات لإطلاق نار. (روسيا اليوم)
