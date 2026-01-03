بعد اعتقال مادورو... هذا ما دعا اليه ماكرون

دعا الى انتقال سلمي للسلطة في بعد اعتقال ، معتبرا أن الفنزويليين لا يمكنهم سوى أن "يبتهجوا" بانتهاء "ديكتاتورية ".

وكتب ماكرون على "إكس": "عبر مصادرته السلطة والدوس على الحريات الأساسية، نيكولاس مادورو ألحق ضرارا بالغا بكرامة شعبه"، داعيا الى انتقال "سلمي وديموقراطي يحترم إرادة

الشعب "، على أن يقوده في "أسرع وقت" إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي كان مرشح للانتخابات الرئاسية في صيف العام 2024