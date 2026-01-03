بعد مادورو...إدارة فنزويلا على الطريقة الاميركية

خطاب الرئيس بعد اعتقال رئيس قنزويلا حمل رسائل متعددة المستويات. فمن جهة، ركّز على البعد الاقتصادي عبر الحديث عن إعادة بناء البنية التحتية النفطية بتكلفة مليارات الدولارات، مقدّماً نفسه كمنقذ للشعب وضامن لتدفق بشكل "أمثل".

ومن جهة أخرى، استخدم لغة القوة العسكرية الصريحة، مؤكداً استعداد لشن هجوم ثانٍ "أكبر بكثير" إذا اقتضت الحاجة، ومشيراً إلى تقنيات خاصة مكّنت الجيش الاميركي من السيطرة على المشهد الليلي في كاراكاس.

هذا المزج بين خطاب "الرعاية" وخطاب "الهيمنة" يعكس استراتيجية مزدوجة: تبرير التدخل العسكري بغطاء إنساني واقتصادي، وفي الوقت نفسه إرسال رسالة ردع للعالم بأن قادرة على شلّ أي نظام بسرعة وفاعلية. بذلك، يصبح حديث ليس مجرد تعليق على عملية عسكرية، بل إعلان سياسي عن دور كقوة عظمى تتحكم بمسارات الأمن والطاقة في المنطقة.