تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
-1
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
دعوة من كوبا لمواجهة العدوان الأميركي على فنزويلا
Lebanon 24
03-01-2026
|
16:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا الرئيس
الكوبي
ميغيل دياز-كانيل شعوب أميركا اللاتينية إلى "رصّ الصفوف" عقب العملية الأميركية التي أسفرت عن "خطف"
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الحليف لهافانا، وفق ما جاء في وكالة "فرانس برس".
وهتف الزعيم الشيوعي "يا شعوب أميركا، لنرصّ الصفوف!"، وذلك خلال تظاهرة دعا إليها في
هافانا
الحزب الشيوعي
الحاكم للتنديد بـ"العدوان العسكري" الأميركي على
فنزويلا
.
وخلال التحرك الذي أقيم في ساحة بالعاصمة تعرف باسم "المنصة المناهضة للإمبريالية"،
دان الرئيس
الكوبي "الهجوم الوحشي والغادر" و"الخطف غير المقبول والفجّ والهمجي" لمادورو. وأضاف أمام آلاف من المحتجين ان "أحدا ممّن لديه حدّ أدنى من الاطلاع، يمكنه تجاهل أو التقليل من خطورة تداعيات مثل هذه الأفعال الإجرامية على السلام الإقليمي والعالمي". وهتف المتظاهرون "تسقط الإمبريالية"، وهم يلوّحون بعلمي كوبا وفنزويلا. عنوان
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"القومي" و"الشيوعي": دعوة لتلاقي القوى الوطنية والعلمانية لمواجهة العدوان الإسرائيلي
Lebanon 24
"القومي" و"الشيوعي": دعوة لتلاقي القوى الوطنية والعلمانية لمواجهة العدوان الإسرائيلي
04/01/2026 15:58:35
04/01/2026 15:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كوبا تتهم الولايات المتحدة بـ"العدوان العسكري" على فنزويلا
Lebanon 24
كوبا تتهم الولايات المتحدة بـ"العدوان العسكري" على فنزويلا
04/01/2026 15:58:35
04/01/2026 15:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كوبا: احتجاز ناقلة نفط أميركية قرب سواحل فنزويلا "تصعيد عدواني"
Lebanon 24
كوبا: احتجاز ناقلة نفط أميركية قرب سواحل فنزويلا "تصعيد عدواني"
04/01/2026 15:58:35
04/01/2026 15:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كوبا تدين بشدة وتطالب بردٍّ عاجل من المجتمع الدولي على الهجوم الأميركي على فنزويلا
Lebanon 24
كوبا تدين بشدة وتطالب بردٍّ عاجل من المجتمع الدولي على الهجوم الأميركي على فنزويلا
04/01/2026 15:58:35
04/01/2026 15:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
الحزب الشيوعي
دان الرئيس
الفنزويلي
الكوبي
مادورو
تابع
قد يعجبك أيضاً
حادث كاد أنّ يُودي بحياتها... ممثلة تكشف ما جرى معها داخل منزلها
Lebanon 24
حادث كاد أنّ يُودي بحياتها... ممثلة تكشف ما جرى معها داخل منزلها
08:46 | 2026-01-04
04/01/2026 08:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن عمليّة إعتقال مادورو.. هذا ما حصل قبل وصول الطائرات الأميركيّة إلى كاراكاس
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن عمليّة إعتقال مادورو.. هذا ما حصل قبل وصول الطائرات الأميركيّة إلى كاراكاس
08:40 | 2026-01-04
04/01/2026 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا استهدفت أوكرانيا بنحو ألف مسيّرة و1070 قنبلة
Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا استهدفت أوكرانيا بنحو ألف مسيّرة و1070 قنبلة
08:13 | 2026-01-04
04/01/2026 08:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعة واحدة من تنفيذه... لماذا كان ينوي محمد الضيف إلغاء هجوم "طوفان الأقصى"؟
Lebanon 24
قبل ساعة واحدة من تنفيذه... لماذا كان ينوي محمد الضيف إلغاء هجوم "طوفان الأقصى"؟
08:00 | 2026-01-04
04/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برئاسة مظلوم عبدي... وفد من "قسد" يبحث مع الحكومة السورية في عملية الاندماج العسكريّ
Lebanon 24
برئاسة مظلوم عبدي... وفد من "قسد" يبحث مع الحكومة السورية في عملية الاندماج العسكريّ
07:46 | 2026-01-04
04/01/2026 07:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
Lebanon 24
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
10:00 | 2026-01-03
03/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قصف بيروت.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن قصف بيروت.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
12:30 | 2026-01-03
03/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتقاله في عملية أميركية.. إليكم أسرار ثروة مادورو بين النفط والفساد
Lebanon 24
بعد اعتقاله في عملية أميركية.. إليكم أسرار ثروة مادورو بين النفط والفساد
09:16 | 2026-01-03
03/01/2026 09:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انزلق من رأس الجبل نحو منحدر وعر مليء بالصخور.. وفاة الشاب فؤاد مخول بحادثة مؤسفة (فيديو)
Lebanon 24
انزلق من رأس الجبل نحو منحدر وعر مليء بالصخور.. وفاة الشاب فؤاد مخول بحادثة مؤسفة (فيديو)
11:57 | 2026-01-03
03/01/2026 11:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:46 | 2026-01-04
حادث كاد أنّ يُودي بحياتها... ممثلة تكشف ما جرى معها داخل منزلها
08:40 | 2026-01-04
مفاجأة جديدة عن عمليّة إعتقال مادورو.. هذا ما حصل قبل وصول الطائرات الأميركيّة إلى كاراكاس
08:13 | 2026-01-04
زيلينسكي: روسيا استهدفت أوكرانيا بنحو ألف مسيّرة و1070 قنبلة
08:00 | 2026-01-04
قبل ساعة واحدة من تنفيذه... لماذا كان ينوي محمد الضيف إلغاء هجوم "طوفان الأقصى"؟
07:46 | 2026-01-04
برئاسة مظلوم عبدي... وفد من "قسد" يبحث مع الحكومة السورية في عملية الاندماج العسكريّ
07:45 | 2026-01-04
بعد هجوم بطائرات مسيّرة.. توقّف إمداد الكهرباء من محطة الأبيض في السودان
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
04/01/2026 15:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
04/01/2026 15:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
04/01/2026 15:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24