دعوة من كوبا لمواجهة العدوان الأميركي على فنزويلا

دعا الرئيس ميغيل دياز-كانيل شعوب أميركا اللاتينية إلى "رصّ الصفوف" عقب العملية الأميركية التي أسفرت عن "خطف" الحليف لهافانا، وفق ما جاء في وكالة "فرانس برس".

وهتف الزعيم الشيوعي "يا شعوب أميركا، لنرصّ الصفوف!"، وذلك خلال تظاهرة دعا إليها في الحاكم للتنديد بـ"العدوان العسكري" الأميركي على .

وخلال التحرك الذي أقيم في ساحة بالعاصمة تعرف باسم "المنصة المناهضة للإمبريالية"، الكوبي "الهجوم الوحشي والغادر" و"الخطف غير المقبول والفجّ والهمجي" لمادورو. وأضاف أمام آلاف من المحتجين ان "أحدا ممّن لديه حدّ أدنى من الاطلاع، يمكنه تجاهل أو التقليل من خطورة تداعيات مثل هذه الأفعال الإجرامية على السلام الإقليمي والعالمي". وهتف المتظاهرون "تسقط الإمبريالية"، وهم يلوّحون بعلمي كوبا وفنزويلا. عنوان