عربي-دولي

دعوة من كوبا لمواجهة العدوان الأميركي على فنزويلا

Lebanon 24
03-01-2026 | 16:41
Doc-P-1463496-639030807067379804.jpg
Doc-P-1463496-639030807067379804.jpg photos 0
دعا الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل شعوب أميركا اللاتينية إلى "رصّ الصفوف" عقب العملية الأميركية التي أسفرت عن "خطف" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحليف لهافانا، وفق ما جاء في وكالة "فرانس برس".
وهتف الزعيم الشيوعي "يا شعوب أميركا، لنرصّ الصفوف!"، وذلك خلال تظاهرة دعا إليها في هافانا الحزب الشيوعي الحاكم للتنديد بـ"العدوان العسكري" الأميركي على فنزويلا.
 
وخلال التحرك الذي أقيم في ساحة بالعاصمة تعرف باسم "المنصة المناهضة للإمبريالية"، دان الرئيس الكوبي "الهجوم الوحشي والغادر" و"الخطف غير المقبول والفجّ والهمجي" لمادورو. وأضاف أمام آلاف من المحتجين ان "أحدا ممّن لديه حدّ أدنى من الاطلاع، يمكنه تجاهل أو التقليل من خطورة تداعيات مثل هذه الأفعال الإجرامية على السلام الإقليمي والعالمي". وهتف المتظاهرون "تسقط الإمبريالية"، وهم يلوّحون بعلمي كوبا وفنزويلا. عنوان
