عربي-دولي
4 قتلى في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في إيران
Lebanon 24
04-01-2026
|
00:11
أفادت منظمتان حقوقيتان، اليوم السبت، بمقتل أربعة أشخاص على الأقل في غرب
إيران
خلال اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، متهمتين
الحرس الثوري
بإطلاق النار على المحتجين.
وتستمر التظاهرات في عدة مدن إيرانية لليوم السابع على التوالي، بعد أن بدأت بسبب غلاء المعيشة وتحوّلت إلى احتجاجات ذات مطالب سياسية.
وأفادت منظمة "هينغاو" الحقوقية، ومقرها
النرويج
، بأن
الحرس الثوري الإيراني
أطلق النار على متظاهرين في منطقة مالكشاهي في محافظة
إيلام
في غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل أربعة من أبناء الأقلية
الكردية
.
وذكرت منظمة "إيران هيومن رايتس" الحقوقية، التي تتخذ من النرويج مقرا أيضا، بوقوع أربعة قتلى و30 جريحا في المكان نفسه. (سكاي نيوز)
