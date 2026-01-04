4 قتلى في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في إيران

أفادت منظمتان حقوقيتان، اليوم السبت، بمقتل أربعة أشخاص على الأقل في غرب خلال اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، متهمتين بإطلاق النار على المحتجين.





وتستمر التظاهرات في عدة مدن إيرانية لليوم السابع على التوالي، بعد أن بدأت بسبب غلاء المعيشة وتحوّلت إلى احتجاجات ذات مطالب سياسية.





وأفادت منظمة "هينغاو" الحقوقية، ومقرها ، بأن أطلق النار على متظاهرين في منطقة مالكشاهي في محافظة في غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل أربعة من أبناء الأقلية .





وذكرت منظمة "إيران هيومن رايتس" الحقوقية، التي تتخذ من النرويج مقرا أيضا، بوقوع أربعة قتلى و30 جريحا في المكان نفسه. (سكاي نيوز)



