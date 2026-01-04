تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد تعقب في محيط "سوق أسبوعية".. الأمن التونسي يفكك مخططاً إرهابيًا

Lebanon 24
04-01-2026 | 01:04
A-
A+
Doc-P-1463546-639031106867939482.png
Doc-P-1463546-639031106867939482.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مقتل "إرهابي خطير" ووفاة عنصر من قوى الأمن متأثّرا بإصابته خلال تنفيذ "عمل أمني استباقي لإحباط عملية إرهابية" في غرب البلاد.

وقالت في بيان صادر عن الوزارة "تمكّنت الوحدات الأمنية في إطار عمل أمني استباقي من إحباط عملية إرهابية بعد تعقب مجموعة من العناصر المتطرفة... في محيط السوق الأسبوعية بفريانة القصرين".

وأسفرت العملية عن "القضاء على العنصر الإرهابي الخطير صديق العبيدي وإلقاء القبض على العنصر الإرهابي المرافق له".

و أصيب خلال العملية، عنصر من قوى الأمن بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى حيث توفّي بعد ساعات متأثّرا بإصابته، بحسب بيان آخر صدر عن الوزارة نعت فيه "الشهيد مروان قادري... الذي استُشهد مساء يوم السبت".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إجباط "مخطط إرهابي" في كاليفورنيا ولوس أنجلوس
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:59:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية: مكتب التحقيقات الاتحادي يحبط مخططا إرهابيا في لوس أنجلوس
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:59:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي: القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي هو تدخل "سافر" في شؤوننا
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:59:46 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الاجتماع مع القادة الأوروبيين سيعقب اجتماع مستشاري الأمن القومي من أوكرانيا وأميركا وأوروبا
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:59:46 Lebanon 24 Lebanon 24

التونسية

التونسي

القضاء

القصر

التون

قادري

تونسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:13 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-01-04
Lebanon24
08:13 | 2026-01-04
Lebanon24
08:00 | 2026-01-04
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04
Lebanon24
07:45 | 2026-01-04
Lebanon24
07:36 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24