بعد تعقب في محيط "سوق أسبوعية".. الأمن التونسي يفكك مخططاً إرهابيًا

أعلنت ، مقتل "إرهابي خطير" ووفاة عنصر من قوى الأمن متأثّرا بإصابته خلال تنفيذ "عمل أمني استباقي لإحباط عملية إرهابية" في غرب البلاد.



وقالت في بيان صادر عن الوزارة "تمكّنت الوحدات الأمنية في إطار عمل أمني استباقي من إحباط عملية إرهابية بعد تعقب مجموعة من العناصر المتطرفة... في محيط السوق الأسبوعية بفريانة القصرين".



وأسفرت العملية عن " على العنصر الإرهابي الخطير صديق العبيدي وإلقاء القبض على العنصر الإرهابي المرافق له".



و أصيب خلال العملية، عنصر من قوى الأمن بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى حيث توفّي بعد ساعات متأثّرا بإصابته، بحسب بيان آخر صدر عن الوزارة نعت فيه "الشهيد مروان ... الذي استُشهد مساء يوم السبت".

