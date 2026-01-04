تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الصين تدعو واشنطن للإفراج الفوري عن الرئيس مادورو وزوجته

Lebanon 24
04-01-2026 | 01:56
طالبت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، والعمل على معالجة الأزمة في فنزويلا عبر الحوار والتفاوض.
وأضافت الوزارة ⁠في بيان عبر موقعها ⁠الإلكتروني أنه على الولايات المتحدة أيضاً ضمان سلامة مادورو وزوجته، مؤكدة أن اقتيادهما ينتهك القانون الدولي والأعراف الدولية.

وجاء في بيان الوزارة: "يدعو الجانب الصيني الجانب الأميركي إلى ضمان السلامة الشخصية للرئيس مادورو وزوجته، والإفراج الفوري عنهما، ووقف الأعمال الرامية إلى تقويض سلطة الدولة في فنزويلا، وحل القضايا من خلال الحوار والمفاوضات".
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

وزارة الخارجية الصينية

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

وزارة الخارجية

سلطة الدولة

يوم الأحد

الفنزويلي

