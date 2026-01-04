الصين تدعو واشنطن للإفراج الفوري عن الرئيس مادورو وزوجته

طالبت ، اليوم الأحد، بالإفراج الفوري عن وزوجته، والعمل على معالجة الأزمة في عبر الحوار والتفاوض.



وأضافت الوزارة ⁠في بيان عبر موقعها ⁠الإلكتروني أنه على الولايات المتحدة أيضاً ضمان سلامة مادورو وزوجته، مؤكدة أن اقتيادهما ينتهك القانون الدولي والأعراف الدولية.



وجاء في بيان الوزارة: "يدعو الجانب الصيني الجانب الأميركي إلى ضمان السلامة الشخصية للرئيس مادورو وزوجته، والإفراج الفوري عنهما، ووقف الأعمال الرامية إلى تقويض في فنزويلا، وحل من خلال الحوار والمفاوضات".