17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
-1
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
عربي-دولي
الصين تدعو واشنطن للإفراج الفوري عن الرئيس مادورو وزوجته
Lebanon 24
04-01-2026
|
01:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالبت
وزارة الخارجية الصينية
، اليوم الأحد،
الولايات المتحدة
بالإفراج الفوري عن
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
وزوجته، والعمل على معالجة الأزمة في
فنزويلا
عبر الحوار والتفاوض.
وأضافت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني أنه على الولايات المتحدة أيضاً ضمان سلامة مادورو وزوجته، مؤكدة أن اقتيادهما ينتهك القانون الدولي والأعراف الدولية.
وجاء في بيان الوزارة: "يدعو الجانب الصيني الجانب الأميركي إلى ضمان السلامة الشخصية للرئيس مادورو وزوجته، والإفراج الفوري عنهما، ووقف الأعمال الرامية إلى تقويض
سلطة الدولة
في فنزويلا، وحل
القضايا
من خلال الحوار والمفاوضات".
