بعد التوتر في فنزويلا.. استئناف الرحلات الأميركية فوق الكاريبي

أعلنت الأميركية رفع القيود المفروضة على تحليق شركات الطيران الأميركية فوق منطقة ، بعد ساعات من تعليقها على خلفية العملية العسكرية التي نفذتها في .



وقال وزير النقل الأميركي ، في منشور عبر منصة "إكس" ليل السبت–الأحد، إن القيود الجوية المؤقتة المفروضة على المجال الجوي لمنطقة تنتهي عند منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما يتيح استئناف الرحلات الجوية بشكل طبيعي.



وكانت هيئة تنظيم الطيران الأميركية قد أصدرت قراراً عاجلاً السبت قضى بمنع الشركات المسجلة في الولايات المتحدة من الطيران فوق المجال الجوي للكاريبي بالكامل، مبرّرة ذلك بـ"مخاطر أمنية ناتجة عن النشاط العسكري الجاري في المنطقة".



وجاء قرار رفع الحظر بعد تقييم أمني جديد، بحسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس".





