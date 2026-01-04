تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
-1
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد التوتر في فنزويلا.. استئناف الرحلات الأميركية فوق الكاريبي
Lebanon 24
04-01-2026
|
02:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة النقل
الأميركية رفع القيود المفروضة على تحليق شركات الطيران الأميركية فوق منطقة
البحر الكاريبي
، بعد ساعات من تعليقها على خلفية العملية العسكرية التي نفذتها
الولايات المتحدة
في
فنزويلا
.
وقال وزير النقل الأميركي
شون دافي
، في منشور عبر منصة "إكس" ليل السبت–الأحد، إن القيود الجوية المؤقتة المفروضة على المجال الجوي لمنطقة
الكاريبي
تنتهي عند منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما يتيح استئناف الرحلات الجوية بشكل طبيعي.
وكانت هيئة تنظيم الطيران الأميركية قد أصدرت قراراً عاجلاً السبت قضى بمنع الشركات المسجلة في الولايات المتحدة من الطيران فوق المجال الجوي للكاريبي بالكامل، مبرّرة ذلك بـ"مخاطر أمنية ناتجة عن النشاط العسكري الجاري في المنطقة".
وجاء قرار رفع الحظر بعد تقييم أمني جديد، بحسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير النقل الأميركي: يمكن استئناف الرحلات الجوية في المجال الجوي لمنطقة الكاريبي بعد ساعة من الآن
Lebanon 24
وزير النقل الأميركي: يمكن استئناف الرحلات الجوية في المجال الجوي لمنطقة الكاريبي بعد ساعة من الآن
04/01/2026 16:00:23
04/01/2026 16:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: شركتا الطيران الأميركيتان يونايتد ودلتا تعلنان استعدادهما لاستئناف الرحلات إلى منطقة الكاريبي
Lebanon 24
رويترز: شركتا الطيران الأميركيتان يونايتد ودلتا تعلنان استعدادهما لاستئناف الرحلات إلى منطقة الكاريبي
04/01/2026 16:00:23
04/01/2026 16:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: شركتا الطيران الأميركيتان يونايتد ودلتا تعلنان استعدادهما لاستئناف الرحلات إلى منطقة الكاريبي
Lebanon 24
رويترز: شركتا الطيران الأميركيتان يونايتد ودلتا تعلنان استعدادهما لاستئناف الرحلات إلى منطقة الكاريبي
04/01/2026 16:00:23
04/01/2026 16:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تحركات عسكرية أميركية لافتة في الكاريبي وسط توتر مع فنزويلا
Lebanon 24
تحركات عسكرية أميركية لافتة في الكاريبي وسط توتر مع فنزويلا
04/01/2026 16:00:23
04/01/2026 16:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
البحر الكاريبي
الكاريبي
شون دافي
فنزويلا
جوي ✊
الكار
تابع
قد يعجبك أيضاً
في أولى جلسات محاكمته... ماذا ينتظر مادورو؟
Lebanon 24
في أولى جلسات محاكمته... ماذا ينتظر مادورو؟
09:00 | 2026-01-04
04/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن عمليّة إعتقال مادورو.. هذا ما حصل قبل وصول الطائرات الأميركيّة إلى كاراكاس
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن عمليّة إعتقال مادورو.. هذا ما حصل قبل وصول الطائرات الأميركيّة إلى كاراكاس
08:40 | 2026-01-04
04/01/2026 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا استهدفت أوكرانيا بنحو ألف مسيّرة و1070 قنبلة
Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا استهدفت أوكرانيا بنحو ألف مسيّرة و1070 قنبلة
08:13 | 2026-01-04
04/01/2026 08:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعة واحدة من تنفيذه... لماذا كان ينوي محمد الضيف إلغاء هجوم "طوفان الأقصى"؟
Lebanon 24
قبل ساعة واحدة من تنفيذه... لماذا كان ينوي محمد الضيف إلغاء هجوم "طوفان الأقصى"؟
08:00 | 2026-01-04
04/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برئاسة مظلوم عبدي... وفد من "قسد" يبحث مع الحكومة السورية في عملية الاندماج العسكريّ
Lebanon 24
برئاسة مظلوم عبدي... وفد من "قسد" يبحث مع الحكومة السورية في عملية الاندماج العسكريّ
07:46 | 2026-01-04
04/01/2026 07:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
Lebanon 24
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
10:00 | 2026-01-03
03/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قصف بيروت.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن قصف بيروت.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
12:30 | 2026-01-03
03/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتقاله في عملية أميركية.. إليكم أسرار ثروة مادورو بين النفط والفساد
Lebanon 24
بعد اعتقاله في عملية أميركية.. إليكم أسرار ثروة مادورو بين النفط والفساد
09:16 | 2026-01-03
03/01/2026 09:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انزلق من رأس الجبل نحو منحدر وعر مليء بالصخور.. وفاة الشاب فؤاد مخول بحادثة مؤسفة (فيديو)
Lebanon 24
انزلق من رأس الجبل نحو منحدر وعر مليء بالصخور.. وفاة الشاب فؤاد مخول بحادثة مؤسفة (فيديو)
11:57 | 2026-01-03
03/01/2026 11:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2026-01-04
في أولى جلسات محاكمته... ماذا ينتظر مادورو؟
08:40 | 2026-01-04
مفاجأة جديدة عن عمليّة إعتقال مادورو.. هذا ما حصل قبل وصول الطائرات الأميركيّة إلى كاراكاس
08:13 | 2026-01-04
زيلينسكي: روسيا استهدفت أوكرانيا بنحو ألف مسيّرة و1070 قنبلة
08:00 | 2026-01-04
قبل ساعة واحدة من تنفيذه... لماذا كان ينوي محمد الضيف إلغاء هجوم "طوفان الأقصى"؟
07:46 | 2026-01-04
برئاسة مظلوم عبدي... وفد من "قسد" يبحث مع الحكومة السورية في عملية الاندماج العسكريّ
07:45 | 2026-01-04
بعد هجوم بطائرات مسيّرة.. توقّف إمداد الكهرباء من محطة الأبيض في السودان
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
04/01/2026 16:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
04/01/2026 16:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
04/01/2026 16:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24