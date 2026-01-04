تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد التوتر في فنزويلا.. استئناف الرحلات الأميركية فوق الكاريبي

Lebanon 24
04-01-2026 | 02:18
أعلنت وزارة النقل الأميركية رفع القيود المفروضة على تحليق شركات الطيران الأميركية فوق منطقة البحر الكاريبي، بعد ساعات من تعليقها على خلفية العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا.

وقال وزير النقل الأميركي شون دافي، في منشور عبر منصة "إكس" ليل السبت–الأحد، إن القيود الجوية المؤقتة المفروضة على المجال الجوي لمنطقة الكاريبي تنتهي عند منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما يتيح استئناف الرحلات الجوية بشكل طبيعي.

وكانت هيئة تنظيم الطيران الأميركية قد أصدرت قراراً عاجلاً السبت قضى بمنع الشركات المسجلة في الولايات المتحدة من الطيران فوق المجال الجوي للكاريبي بالكامل، مبرّرة ذلك بـ"مخاطر أمنية ناتجة عن النشاط العسكري الجاري في المنطقة".

وجاء قرار رفع الحظر بعد تقييم أمني جديد، بحسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس".

