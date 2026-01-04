تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مشاهد من كاراكاس… هكذا بدا مقر مادورو بعد العملية الأميركية (صور)

Lebanon 24
04-01-2026 | 03:06
A-
A+
Doc-P-1463585-639031179898069610.jpg
Doc-P-1463585-639031179898069610.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت صور أقمار اصطناعية آثار دمار واسع في مجمّع فورت تيونا العسكري في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث كان يقيم الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قبل اعتقالهما على يد القوات الأميركية.

ونشرت شبكة CBS الأميركية صورًا حصلت عليها من موقع Vantor، تُقارن بين وضع المجمّع قبل الضربات الأميركية وبعدها، وتُظهر تضرر مبانٍ ومنشآت يُرجّح استخدامها كثكنات ومستودعات عسكرية، إضافة إلى احتراق آليات عسكرية وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود، ما يشير إلى اندلاع حرائق كبيرة عقب القصف.
 


وبحسب الصور، فإن الضربات الأميركية التي نُفّذت يوم السبت أدّت إلى أضرار مباشرة داخل المجمّع، حيث جرى اعتقال مادورو وزوجته من داخل منزلهما الواقع ضمن فورت تيونا، قبل نقلهما جوًا إلى نيويورك للمثول أمام القضاء الأميركي.
 
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ناحوم فيرنانديز، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحّد الحاكم، تأكيده أن الموقع "تعرّض لقصف مباشر من القوات الأميركية". كما كانت شبكة CNN قد أفادت سابقًا بأن مادورو "كان نائمًا في منزله لحظة اعتقاله".
 


وأظهرت صور إضافية من موقع الاستهداف دمارًا واسعًا طال أبنية وآليات داخل المجمّع العسكري، في واحدة من أكثر العمليات الأميركية إثارة للجدل في أميركا اللاتينية خلال السنوات الأخيرة.

(وكالات أنباء)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: العملية استهدفت قلعة عسكرية تحصن فيها مادورو في كاراكاس
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 16:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تظاهرة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس دعما للرئيس مادورو ورفضا للتهديدات الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 16:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تظاهرة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس دعماً للرئيس مادورو ورفضاً للتهديدات الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 16:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو يظهر مادورو مقيدًا داخل مقر اعتقاله... شاهدوه
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 16:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24

نيكولاس مادورو

المكتب السياسي

فيرنانديز

الاشتراكي

الفنزويلي

فنزويلية

نيويورك

كاراكاس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:13 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-01-04
Lebanon24
08:40 | 2026-01-04
Lebanon24
08:13 | 2026-01-04
Lebanon24
08:00 | 2026-01-04
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04
Lebanon24
07:45 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24