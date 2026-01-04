تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
-1
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الدفاع الروسية: إسقاط 90 مسيّرة أوكرانية في ليلة واحدة فوق الأراضي الروسية
Lebanon 24
04-01-2026
|
03:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
أنّ منظومات الدفاع الجوي أسقطت 90 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ليل السبت–الأحد فوق مناطق روسية عدّة، بينها
موسكو
ومحيطها.
وأوضحت الوزارة أنّ الاعتراض جرى بين الساعة 11:30 ليل 3 كانون الثاني والـ7 صباحاً، وتوزّع على مقاطعات بريانسك وكورسك وكالوغا وتولا وفورونيج، إضافة إلى إسقاط ثلاث مسيّرات كانت متجهة نحو العاصمة.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان سابق للوزارة عن إسقاط 103 مسيّرات أوكرانية أخرى مساء السبت نفسه، ما يعكس تصعيداً لافتاً في وتيرة الهجمات الجوية خلال أقل من 24 ساعة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: تدمير 90 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضينا الليلة الماضية
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 90 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضينا الليلة الماضية
04/01/2026 16:00:51
04/01/2026 16:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تُسقط 33 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تُسقط 33 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة
04/01/2026 16:00:51
04/01/2026 16:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 10 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 3 ساعات
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 10 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 3 ساعات
04/01/2026 16:00:51
04/01/2026 16:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 31 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 3 ساعات
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 31 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 3 ساعات
04/01/2026 16:00:51
04/01/2026 16:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع
موسكو
الروس
بريان
جوي ✊
تولا
فورو
تابع
قد يعجبك أيضاً
في أولى جلسات محاكمته... ماذا ينتظر مادورو؟
Lebanon 24
في أولى جلسات محاكمته... ماذا ينتظر مادورو؟
09:00 | 2026-01-04
04/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإخبارية السورية: اجتماع ممثلي الحكومة مع وفد "قسد" لم يسفر عن نتائج
Lebanon 24
الإخبارية السورية: اجتماع ممثلي الحكومة مع وفد "قسد" لم يسفر عن نتائج
08:58 | 2026-01-04
04/01/2026 08:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن عمليّة إعتقال مادورو.. هذا ما حصل قبل وصول الطائرات الأميركيّة إلى كاراكاس
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن عمليّة إعتقال مادورو.. هذا ما حصل قبل وصول الطائرات الأميركيّة إلى كاراكاس
08:40 | 2026-01-04
04/01/2026 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا استهدفت أوكرانيا بنحو ألف مسيّرة و1070 قنبلة
Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا استهدفت أوكرانيا بنحو ألف مسيّرة و1070 قنبلة
08:13 | 2026-01-04
04/01/2026 08:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعة واحدة من تنفيذه... لماذا كان ينوي محمد الضيف إلغاء هجوم "طوفان الأقصى"؟
Lebanon 24
قبل ساعة واحدة من تنفيذه... لماذا كان ينوي محمد الضيف إلغاء هجوم "طوفان الأقصى"؟
08:00 | 2026-01-04
04/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
Lebanon 24
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
10:00 | 2026-01-03
03/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قصف بيروت.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن قصف بيروت.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
12:30 | 2026-01-03
03/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتقاله في عملية أميركية.. إليكم أسرار ثروة مادورو بين النفط والفساد
Lebanon 24
بعد اعتقاله في عملية أميركية.. إليكم أسرار ثروة مادورو بين النفط والفساد
09:16 | 2026-01-03
03/01/2026 09:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انزلق من رأس الجبل نحو منحدر وعر مليء بالصخور.. وفاة الشاب فؤاد مخول بحادثة مؤسفة (فيديو)
Lebanon 24
انزلق من رأس الجبل نحو منحدر وعر مليء بالصخور.. وفاة الشاب فؤاد مخول بحادثة مؤسفة (فيديو)
11:57 | 2026-01-03
03/01/2026 11:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2026-01-04
في أولى جلسات محاكمته... ماذا ينتظر مادورو؟
08:58 | 2026-01-04
الإخبارية السورية: اجتماع ممثلي الحكومة مع وفد "قسد" لم يسفر عن نتائج
08:40 | 2026-01-04
مفاجأة جديدة عن عمليّة إعتقال مادورو.. هذا ما حصل قبل وصول الطائرات الأميركيّة إلى كاراكاس
08:13 | 2026-01-04
زيلينسكي: روسيا استهدفت أوكرانيا بنحو ألف مسيّرة و1070 قنبلة
08:00 | 2026-01-04
قبل ساعة واحدة من تنفيذه... لماذا كان ينوي محمد الضيف إلغاء هجوم "طوفان الأقصى"؟
07:46 | 2026-01-04
برئاسة مظلوم عبدي... وفد من "قسد" يبحث مع الحكومة السورية في عملية الاندماج العسكريّ
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
04/01/2026 16:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
04/01/2026 16:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
04/01/2026 16:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24