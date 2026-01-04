الدفاع الروسية: إسقاط 90 مسيّرة أوكرانية في ليلة واحدة فوق الأراضي الروسية

أعلنت أنّ منظومات الدفاع الجوي أسقطت 90 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ليل السبت–الأحد فوق مناطق روسية عدّة، بينها ومحيطها.

وأوضحت الوزارة أنّ الاعتراض جرى بين الساعة 11:30 ليل 3 كانون الثاني والـ7 صباحاً، وتوزّع على مقاطعات بريانسك وكورسك وكالوغا وتولا وفورونيج، إضافة إلى إسقاط ثلاث مسيّرات كانت متجهة نحو العاصمة.



ويأتي هذا التطور بعد إعلان سابق للوزارة عن إسقاط 103 مسيّرات أوكرانية أخرى مساء السبت نفسه، ما يعكس تصعيداً لافتاً في وتيرة الهجمات الجوية خلال أقل من 24 ساعة.

Advertisement