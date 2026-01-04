أعلنت أنّ قواتها سيطرت على بلدة بودولي في مقاطعة خاركيف شرق ، مؤكدة دحر وحدات أوكرانية من عدة محاور وإيقاع خسائر كبيرة في صفوفها.



وقالت الوزارة إن قوات مجموعة "الغرب" كبّدت القوات نحو 180 جنديًا خسائر بشرية، ودمّرت مركبات مدرعة وآليات ومدفع هاوتزر أميركي الصنع، إضافة إلى مستودعات ذخيرة. كما أفادت بأن مجموعة " " عززت مواقعها التكتيكية قرب بلدتي كوندراتوفكا وبيساريفكا في ، مع تسجيل خسائر إضافية بالقوى والمعدات الأوكرانية.



وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية فقدت أيضًا ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أميركية الصنع وعددًا من المركبات والمستودعات، في إطار التقدم الروسي المتواصل على المحاور الشرقية.

