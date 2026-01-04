تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إشارات التقطها علماء... هل من كائنات فضائيّة؟

Lebanon 24
04-01-2026 | 05:36
تمكن علماء مختصون في الفضاء والفلك من رصد الأدلة الأكثر تأكيداً والآثار الأكثر وضوحاً على وجود كائنات فضائية في الكون، وهي كائنات أغلب الظن أنها لم تتمكن من الوصول إلينا، كما لم نتمكن نحن البشر من التواصل معها.

وقال تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" Science Alert المتخصص إن مسحاً دقيقاً تم بواسطة تليسكوب عملاق أظهر هذه الآثار على المذنب الذي يحمل الاسم (3I/ATLAS) والذي سبق أن أثار حيرة العلماء.

واستخدم مشروع "بريكثرو ليسن" أحد أكبر التليسكوبات الراديوية وأكثرها حساسية في العالم، وهو تليسكوب "غرين بانك" الذي يبلغ قطره 100 متر، للاستماع لعدة ساعات إلى المذنب قبل يوم تقريباً من وصوله إلى أقرب نقطة له من الأرض في 19 كانون الأول 2025.

وبحث الفريق عن بصمات تقنية اصطناعية عبر نطاق واسع من الترددات الراديوية، ورغم رصد العديد من الإشارات، فإنه لم يتبين أن أياً منها صادر عن المذنب، وهو ما يعني أنها ربما تكون آثارا لشيء آخر، وهذا الشيء ربما يكون كائنات فضائية، بل يقول العلماء إنها الآثار الأوضح على وجود كائنات غيرنا في هذا الكون.
 
وللتأكد من أن الإشارات التي التقطها التليسكوب صادرة من المذنب تناوبت عمليات الرصد بين توجيه التليسكوب نحو المذنب ورصد مناطق أخرى من السماء بنمط كسري متوسع يُعرف بترتيب (ABACAD)، مع التبديل كل خمس دقائق.

وبعد استبعاد الإشارات التي ظهرت في مناطق أخرى من السماء، بقي لدى الباحثين تسع إشارات راديوية محتملة. وكشفت عمليات رصد أدق أن هذه الإشارات التسع صادرة عن تقنية؛ وأنها ربما تكون مجرد تداخل ترددات راديوية من تقنية بشرية على سطح الأرض وما حولها.

لكن العلماء قالوا إن هذا لا ينفي بشكل قاطع احتمال احتواء المذنب على تقنية فضائية، أي أنه لا يزال ثمة احتمال كبير أن يكون ما تم التقاطه هو دليل على وجود كائنات فضائية.
 
وقال أميت كشاتريا، المدير المساعد لوكالة ناسا، في تشرين الثاني الماضي: "هذا الجسم مذنب. فهو يبدو أنه يتصرف كمذنب، وتشير كل الأدلة إلى أنه كذلك. لكن هذا المذنب تحديداً جاء من خارج المجموعة الشمسية، مما يجعله مثيراً للاهتمام، ومشوقاً، وذا أهمية علمية بالغة".

وأضاف: "إذن، لماذا نبحث إذا كنا نعلم أننا لن نجد شيئاً على الأرجح؟ لأن البحث هو جوهر العلم. حتى عدم العثور على شيء يُخبرنا بشيء. في هذه الحالة، يُخبرنا العدم على الأقل أن هذا المذنب ليس منارة فضائية أُرسلت لبث رسالة بترددات الراديو عبر المجموعة الشمسية. (العربية)
عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

المدير المساعد

وكالة ناسا

رنا ❗️

الفلك

العلم

الكون

atlas

كيداً

