في كينيا.. مقتل 4 شبان في هجوم فرس نهر

قُتِلَ 4 شبان في هجوم فرس نهر في بحيرة نيفاشا في كينيا، بينما كانت مجموعة من 14 رجلا يُمارسون صيد الأسماك بشكل غير قانوني.



وذكرت وسائل إعلام كينية أن عددا من أفراس النهر هاجمت المجموعة، فيما تمكن بعض الرجال من السباحة إلى برّ الأمان. (العربية)