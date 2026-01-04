في دولة عربيّة... 100 حالة تسمّم بسبب وجبة سريعة!

أعلنت السلطات عن ارتفاع الحالات المصابة معويا بتسمم غذائي إلى 100، في منطقة اليوسفية جنوبي العاصمة .

وأشارت تقارير إلى أن "معظم الحالات هي من الأطفال نتيجة تناول وجبة سريعة وهي ريزو". (ارم نيوز)