قبل ساعة واحدة من تنفيذه... لماذا كان ينوي محمد الضيف إلغاء هجوم "طوفان الأقصى"؟

ذكر موقع "إرم نيوز" أن ضابطاً في الجيش الإسرائيلي زعم أن القيادي في حركة محمد الضيف كان ينوي تجميد هجوم السابع من تشرين الأول على مستوطنات غلاف قبل ساعة من انطلاق العملية، تحسبًا لنصب كمين إسرائيلي لاغتياله.



وبحسب شهادة الضابط التي كشفتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أكد أنه كان الوحيد الذي تابع عبر مسيَّرة مزودة بكاميرا ما يجري في القطاع عشية يوم 7 تشرين الأول، وأنه أبلغ قيادته بما رصده من تحركات مريبة ومعدات تزحف على الأرض، إلا أن القيادة اعتبرت الأمر "مجرد تدريب"، وعزت هدوءها إلى اقتصار التحركات على عمق مدينة غزة.

وأوضح الضابط، الذي لم يُكشف عن اسمه، أنه نظرًا لفتور الاستعدادات، واكتفاء الجيش الإسرائيلي بمسيَّرة استطلاع واحدة في سماء القطاع خلال ساعات ليل 7 تشرين الأول، ظنّ الضيف أنه ربما وقع في كمين إسرائيلي، ما دفعه إلى التفكير في إرجاء الهجوم أو حتى إلغائه.



وفيما لم يحدد الضابط مصدر معلوماته بشأن موقف الضيف، قال إن الأخير تراجع عن تجميد العملية في اللحظات الأخيرة، معربًا في الوقت ذاته عن أسفه لفشل أجهزة الأمن في التعامل مع الأحداث أو التنبؤ بها، "رغم توافر المؤشرات".



وأضاف: "فوجئنا بذكاء العدو ومعرفته الجيدة بكيفية إخفاء خطته".



وعاد الضابط إلى تفاصيل عودته من رحلة في تايلاند، حيث انضم يوم 6 تشرين الأول إلى وحدته العسكرية، وكان مكلفًا بمراقبة الوضع في عبر مسيَّرته، قبل أن يتلقى أمرًا بالتوجه إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه "ربما فطنت إلى وجود أمر غريب في القطاع".



لكنه أكد أنه فوجئ بتراخي أو تجاهل قيادته لمؤشرات تحركات حماس، وفق قوله.



وأوضح: "كانت لديّ كاميرا لا تغطي المنطقة بأكملها، كنا نعمل بالتنسيق مع جهاز الإسرائيلي "الشاباك"، وكنت في الواقع مع طائرة الوحيدة التي حلّقت فوق قطاع غزة ليلة الهجوم، وحوالي الساعة السادسة صباحًا، أُرسلت طائرة استطلاع أخرى إلى غزة كانت تعمل في ، لكن طائرتي كانت الأكثر فاعلية".



وختم قائلًا: "رأيت حركة نشطة في مواقع طوارئ حماس، حيث كان هناك أفراد يحملون معدات على الأرض ومركبات تتحرك، أبلغت القيادة الجنوبية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، لكنهم اعتبروا الأمر مجرد مناورة".