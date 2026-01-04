تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

نتنياهو: ندعم التحرك الأميركي الحازم في فنزويلا

Lebanon 24
04-01-2026 | 07:18
قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، إنّ "إسرائيل تدعم التحرك الحازم للولايات المتحدة في فنزويلا".

وأضاف نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي: "في ما يتعلق بفنزويلا، أود أن أعبّر عن دعم الحكومة بأكملها للقرار الحازم وللتحرك القوي الذي اتخذته الولايات المتحدة من أجل إعادة الحرية والعدالة في تلك المنطقة من العالم".
رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلي

إسرائيل

بنيامين

