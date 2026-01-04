في أولى جلسات محاكمته... ماذا ينتظر مادورو؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ إطلالة تحت حراسة أمنية مشددة داخل منشأة اتحادية في ، أثارت موجة واسعة من الجدل السياسي والقانوني، في ظل حديث متصاعد عن بدء الإجراءات القضائية المرتبطة بملف الاتهامات الأميركية ضدّه منذ سنوات.



وأعلنت السلطات الأميركية استعداها لتقديم مادورو للمحاكمة الفيدرالية يوم الاثنين المقبل، إلا أن الإطار القانوني لهذه الجلسة، يخضع لقواعد واضحة في النظام القضائي الأميركي، سبق تطبيقها في قضايا مشابهة تتعلق بمتهمين أجانب وملفات عابرة للحدود.



وبحسب ما تنص عليه إجراءات المحاكم الفيدرالية في ، فإن الجلسة الأولى، المعروفة بجلسة المثول الأول أو "Initial Appearance"، لا تكون جلسة محاكمة بالمعنى التقليدي، وإنما تخصص لتثبيت الوضع القانوني للمتهم أمام ، وفقا للإجراءات المألوفة في المحاكم الفيدرالية، فإن الجلسة الأولى تعد إجرائية بحتة ولا تشمل تقييم الأدلة أو استجواب شهود، بل تركز على الجوانب الشكلية للقضية ومنح المتهم الفرصة القانونية للردّ على الاتهامات الرسمية.



وفي هذه الجلسة، يعرض المتهم رسميا أمام القاضي، وتتلى عليه لائحة الاتهام كما هي واردة في ملفات الادعاء، فيما يقر بالذنب أو ينكر الاتهامات ويبلغ بحقوقه الدستورية، وعلى رأسها الحق في الصمت والحق في توكيل محام، كما ينظر القاضي في مسألة الاحتجاز أو الإفراج المشروط، ويحدد الإطار للإجراءات اللاحقة.



وتستند هذه الإجراءات إلى القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية الأميركية، وهي قواعد مطبقة على كافة الجنائية الاتحادية، بما في ذلك القضايا التي تشمل متهمين أجانب أو شخصيات سياسية رفيعة.



وفي حالات سابقة شددت المحاكم الأميركية على الفصل بين الطابع السياسي للملف والمسار القانوني البحت داخل قاعة المحكمة، وهو ما يعني أن الجلسة الأولى، في حال انعقادها، لن تشهد مرافعات سياسية أو عرض أدلة تفصيلية، بل ستقتصر على الجوانب الإجرائية. (عربي 21)

