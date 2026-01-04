تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في أولى جلسات محاكمته... ماذا ينتظر مادورو؟

Lebanon 24
04-01-2026 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1463677-639031339488232929.png
Doc-P-1463677-639031339488232929.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ إطلالة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تحت حراسة أمنية مشددة داخل منشأة اتحادية في مدينة نيويورك، أثارت موجة واسعة من الجدل السياسي والقانوني، في ظل حديث متصاعد عن بدء الإجراءات القضائية المرتبطة بملف الاتهامات الأميركية ضدّه منذ سنوات.

وأعلنت السلطات الأميركية استعداها لتقديم مادورو للمحاكمة الفيدرالية يوم الاثنين المقبل، إلا أن الإطار القانوني لهذه الجلسة، يخضع لقواعد واضحة في النظام القضائي الفيدرالي الأميركي، سبق تطبيقها في قضايا مشابهة تتعلق بمتهمين أجانب وملفات عابرة للحدود.

وبحسب ما تنص عليه إجراءات المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة، فإن الجلسة الأولى، المعروفة بجلسة المثول الأول أو "Initial Appearance"، لا تكون جلسة محاكمة بالمعنى التقليدي، وإنما تخصص لتثبيت الوضع القانوني للمتهم أمام القضاء، وفقا للإجراءات المألوفة في المحاكم الفيدرالية، فإن الجلسة الأولى تعد إجرائية بحتة ولا تشمل تقييم الأدلة أو استجواب شهود، بل تركز على الجوانب الشكلية للقضية ومنح المتهم الفرصة القانونية للردّ على الاتهامات الرسمية.

وفي هذه الجلسة، يعرض المتهم رسميا أمام القاضي، وتتلى عليه لائحة الاتهام كما هي واردة في ملفات الادعاء، فيما يقر بالذنب أو ينكر الاتهامات ويبلغ بحقوقه الدستورية، وعلى رأسها الحق في الصمت والحق في توكيل محام، كما ينظر القاضي في مسألة الاحتجاز أو الإفراج المشروط، ويحدد الإطار الزمني للإجراءات اللاحقة.

وتستند هذه الإجراءات إلى القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية الأميركية، وهي قواعد مطبقة على كافة القضايا الجنائية الاتحادية، بما في ذلك القضايا التي تشمل متهمين أجانب أو شخصيات سياسية رفيعة.

وفي حالات سابقة شددت المحاكم الأميركية على الفصل بين الطابع السياسي للملف والمسار القانوني البحت داخل قاعة المحكمة، وهو ما يعني أن الجلسة الأولى، في حال انعقادها، لن تشهد مرافعات سياسية أو عرض أدلة تفصيلية، بل ستقتصر على الجوانب الإجرائية. (عربي 21)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انتهاء الجلسة الأولى في محاكمة 14 متهمًا بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري (سكاي نيوز)
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: مستقبل سيئ ينتظر أنصار مادورو إذا بقوا على ولائهم ⁧‫
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تأجيل جلسة محاكمته.. هكذا علّق سعد لمجرد
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو طلب تأجيل جلسة محاكمته المقررة اليوم إلى الغد (يديعوت أحرونوت)
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

مدينة نيويورك

الفيدرالي

الفنزويلي

نيويورك

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:06 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:06 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:04 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:03 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-01-04
Lebanon24
16:06 | 2026-01-04
Lebanon24
16:06 | 2026-01-04
Lebanon24
16:04 | 2026-01-04
Lebanon24
16:03 | 2026-01-04
Lebanon24
16:00 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24