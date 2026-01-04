إسرائيليون يتلقون رسائل تهديد

ذكر موقع " "، أنّ صحيفة " " الإسرائيليّة، قالت إنّه خلال الساعات الأخيرة، وردت بلاغات من مواطنين إسرائيليين تُفيد عن تلقيهم رسائل نصية قصيرة تحتوي على تهديدات يُزعم أنها مصدرها .



وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة، لا يزال حتى الآن مصدر هذه الرسائل غير واضح، ولا توجد معلومات مؤكدة حول ما إذا كانت ناتجة عن اختراق قاعدة بيانات.



وأعلنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أن هذه المشكلة معروفة وتخضع للتحقيق، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية حول حجم الرسائل أو الأطراف المسؤولة.



