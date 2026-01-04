زيلينسكي: روسيا استهدفت أوكرانيا بنحو ألف مسيّرة و1070 قنبلة

أعلن الرئيس الأوكراني، أن شنت أكثر من ألفي غارة جوية على خلال أسبوع رأس السنة، داعيا الحلفاء إلى تقديم المزيد من الدعم لبلاده، بحسب وكالة " ".



وقال ، عبر تطبيق ، إن "استقرار المساعدات المقدمة لأوكرانيا وإمكانية التنبؤ بها هما ما يمكن فعليا أن يدفع نحو الدبلوماسية. ونحن نعتمد على المزيد من المساعدات الدفاعية".

وأضاف زيلينسكي أن روسيا استخدمت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1070 قنبلة انزلاقية، ونحو ألف طائرة مسيّرة، وستة صواريخ ضد أوكرانيا.



وفي ما يتعلق بالمفاوضات الدولية الجارية، أعرب زيلينسكي مجددا عن أمله في التوصل إلى سلام عادل ودائم.



وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعوّل على الحصول على ضمانات أمنية مستقبلية من وأوروبا وشركائها في "تحالف الراغبين". (إرم نيوز)