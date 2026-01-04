مفاجأة جديدة عن عمليّة إعتقال مادورو.. هذا ما حصل قبل وصول الطائرات الأميركيّة إلى كاراكاس

كشفت صحيفة " تايمز" الأميركيّة، أنّ عملية إختطاف وزوجته بدأت بهجوم إلكتروني تسبب في انقطاع الكهرباء في .



وقالت مسؤولون للصحيفة: "في ، بدأت العملية بهجوم إلكتروني أدى إلى انقطاع الكهربائي في مناطق واسعة من كاراكاس، ما أغرق المدينة في ظلام دامس، وسمح للطائرات والطائرات المسيّرة والمروحيات بالاقتراب من دون رصد". (روسيا اليوم)

Advertisement