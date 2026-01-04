الإخبارية السورية: اجتماع ممثلي الحكومة مع وفد "قسد" لم يسفر عن نتائج

نقلت قناة "الإخبارية " عن "مصدر حكومي مطّلع" أن الاجتماعات التي عُقدت اليوم في مع وفد من "قوات " (قسد) بحضور قائدها لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 آذار "لم تُسفر عن نتائج ملموسة من شأنها التسريع في تنفيذ الاتفاق على الأرض".



وأضافت القناة أنه تم الاتفاق على "عقد اجتماعات أخرى لاحقاً".



وكان وفد برئاسة عبدي توجه في وقت سابق إلى دمشق، لبحث متابعة تنفيذ الاتفاق الذي وقعه الجانبان في 10 من آذار الماضي. (إرم نيوز)

