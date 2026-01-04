بعد تأثّر رحلات مصريّة بإغلاق المجال اليونانيّ... بيانٌ شركة "مصر للطيران"

تأثرت رحلات المتجهة والعابرة إلى والولايات المتحدة، بسبب الإغلاق الكامل للمجال الجويّ اليوناني.



وأوضحت الشركة في بيان أن هذا الإغلاق أثر على لشركات عدة، نظراً لاعتماد الكثير من الرحلات على المجال الجويّ اليوناني كمحور رئيسي للملاحة بين أوروبا وأميركا.



وبدأت مصر للطيران باتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لتعديل مسارات رحلاتها، لتجنب عبور المجال الجوي اليوناني.

وقد يستغرق تنفيذ هذه التعديلات بعض الوقت، نظراً لأهمية المجال كممر رئيسي لعدد كبير من رحلات الشركة. (العربية)