البابا يُشدّد على وجوب إعطاء مصلحة الشعب الفنزويلي أولوية

قال ، إن مصلحة الشعب يجب أن تُعطى الأولوية، بعد الإطاحة بالرئيس في عملية أميركية، وأكد على ضرورة ضمان سيادة ، بحسب "فرانس برس".



وعقب صلاة التبشير الملائكي في ساحة ، قال الحبر الأعظم للحشود: "يجب أن تُعطى مصلحة الشعب الفنزويلي الحبيب الأولوية على جميع الاعتبارات الأخرى".



وأضاف: "يجب أن يؤدي ذلك إلى تجاوز العنف والسير على دروب العدالة والسلام وضمان سيادة البلد وسيادة القانون المنصوص عليها في ، واحترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية لكل فرد، والعمل معا لبناء مستقبل سلمي قائم على التعاون والاستقرار والوئام، مع إيلاء اهتمام خاص لأشد الناس فقرا ممن يعانون جراء الوضع الاقتصادي الصعب".





