صحيفة إسرائيليّة: معبر رفح سيُفتح قريباً

كشفت صحيفة "هآرتس" عن انتهاء الاستعدادات لفتح معبر الحدودي بين ومصر في الاتجاهين قريباً.وأوضحت الصحيفة أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنهي استعداداتها لإعادة فتح معبر رفح، أمام للدخول والخروج"، مشيرة إلى أنه "على مدى العامين الماضيين، مُنع فلسطينيو غزة الذين غادروا القطاع قبل اندلاع الحرب، من العودة إليه".وتابعت: "بحسب قرار القيادة السياسية، سيتمكن السكان المغادرون من العودة عبر معبر رفح، شريطة خضوعهم لإجراءات التفتيش والرقابة الأمنية"، مؤكدة في الوقت عينه أن "فتح المعبر سيخضع لتوجيهات القيادة السياسية الإسرائيلية". (عربي 21)