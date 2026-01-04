الأسوأ في أميركا... هذه أبرز المعلومات عن "سجن بروكلين" حيث سيقبع مادورو

ذكرت "العربية"، أنّ سيقبع بانتظار محاكمته في الأميركية في سجن اتحادي يعُرف بخطورته.

وقالت "فرانس برس"، إنّ " نقل إلى مكاتب تابعة لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية، ومن ثمّ إلى سجن "ميتروبوليتان ديتنشن سنتر" في ".



وأظهرت لقطات، مادورو وهو مقيد اليدين داخل مكتب إدارة مكافحة المخدرات في قبل نقله إلى سجن بروكلين، والذي يُعدّ من أسوأ السجون في الولايات المتحدة الأميركية كما تصفه المحلية وحتى بعض ، إذ أن لديه سجل وحشيّ وغير إنساني حيث يعيش هناك النزلاء في ظروف وحشية قاسية.



وذكرت صحيفة "اندبندنت "، أن السجن يشتهر بعمليات طعن مميتة، وظروف معيشية "وحشية"، كما أشارت إلى وجود ديدان في الطعام.



وسبق ووصف محامون الأوضاع في هذا السجن، حيث أشار إلى أنه قُتل أحد السجناء. وقد انتحر أربعة سجناء على الأقل هناك في السنوات الثلاث الماضية. (العربية)