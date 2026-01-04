تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
الأسوأ في أميركا... هذه أبرز المعلومات عن "سجن بروكلين" حيث سيقبع مادورو

Lebanon 24
04-01-2026 | 11:00
ذكرت "العربية"، أنّ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيقبع بانتظار محاكمته في الولايات المتحدة الأميركية في سجن اتحادي يعُرف بخطورته.
 
وقالت "فرانس برس"، إنّ "مادورو نقل إلى مكاتب تابعة لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية، ومن ثمّ إلى سجن "ميتروبوليتان ديتنشن سنتر" في بروكلين".

وأظهرت لقطات، مادورو وهو مقيد اليدين داخل مكتب إدارة مكافحة المخدرات في مانهاتن قبل نقله إلى سجن بروكلين، والذي يُعدّ من أسوأ السجون في الولايات المتحدة الأميركية كما تصفه وسائل الإعلام المحلية وحتى بعض الجهات الرسمية، إذ أن لديه سجل وحشيّ وغير إنساني حيث يعيش هناك النزلاء في ظروف وحشية قاسية.

وذكرت صحيفة "اندبندنت البريطانية"، أن السجن يشتهر بعمليات طعن مميتة، وظروف معيشية "وحشية"، كما أشارت إلى وجود ديدان في الطعام.

وسبق ووصف محامون الأوضاع في هذا السجن، حيث أشار إلى أنه قُتل أحد السجناء. وقد انتحر أربعة سجناء على الأقل هناك في السنوات الثلاث الماضية. (العربية)
 
 
 
 
