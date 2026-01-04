استهداف مراكز حكومية وعسكرية كان وشيكًا... اعتقال خلية شمال إيران

أفادت بتفكيك خلية وُصفت بـ"التخريبية" في محافظة شمال البلاد، بعد توقيف أربعة أشخاص اتُّهموا بالتخطيط لاستغلال الاحتجاجات المعيشية لتنفيذ هجمات تستهدف منشآت حكومية وعسكرية داخل إحدى مدن المحافظة.



وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون (صدا وسيما) أنّ قائد شرطة قزوين، طرهاني، أوضح أنّ أجهزة استخبارات الشرطة في المحافظة، وبالتنسيق مع استخبارات ، نجحت عبر إجراءات تقنية وتخصصية في جمع معلومات دقيقة كشفت عن تشكيل مجموعة كانت تُعدّ لتنفيذ أعمال تمسّ ، بينها مهاجمة مواقع عسكرية ومؤسسات رسمية.



وأشار طرهاني إلى أنّ قوة مشتركة نفّذت عملية مباغتة أسفرت عن توقيف أفراد الخلية الأربعة ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز، لافتًا إلى أنّ جميع الموقوفين سبق أن خضعوا للتوقيف على خلفية أحداث واحتجاجات عام 2022، وقد أقرّوا—بحسب الرواية الرسمية—بنيّتهم استهداف منشآت حكومية وعسكرية بهدف زعزعة الاستقرار.



وشدّد قائد شرطة قزوين على استمرار الجهوزية ورفع مستوى الإشراف الاستخباري، مؤكّدًا اعتماد نهج صارم في مواجهة ما سمّاه "العناصر المرتزقة والمخلّة بالأمن"، ومعتبرًا أنّ أمن المواطنين وطمأنينتهم "خط أحمر" لا تهاون فيه.



وفي ختام تصريحاته، دعا المسؤول الأمني السكان إلى عدم الانسياق وراء وسائل إعلام أجنبية وما وصفه بـ"الدعاية المضلّلة"، مطالبًا بالإبلاغ الفوري عن أي معلومات أو تحركات يُشتبه في ارتباطها بأنشطة تهدد الأمن.

