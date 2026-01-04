ترامب يطيح بآمال المعارضة… لا دور "لماتشادو" في فنزويلا ما بعد مادورو

في مشهد سياسي متقلب، خيّب الرئيس الأميركي آمال زعيمة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بتولّي دور قيادي في المرحلة التي تلت الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، على الرغم من الترجيحات الغربية السابقة التي وضعتها في صدارة المشهد الانتقالي.



فبعد ساعات من إعلان القبض على مادورو عقب عملية عسكرية داخل ، سارعت ماتشادو، المدعومة أميركيًا، إلى إعلان "ساعة الحرية" عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعيةً مرشّح المعارضة لانتخابات 2024 إدموندو غونزاليس أوروتيا إلى تسلّم الرئاسة فورًا.



وبرغم التوصيف لماتشادو بوصفها "الممثلة الحقيقية لإرادة الفنزويليين"، قطع الطريق على أي توقعات بدورها في مستقبل البلاد القريب، معتبرًا خلال مؤتمر صحافي، السبت، أنّ فرص قيادتها ضعيفة بسبب افتقارها، على حدّ قوله، إلى الدعم والاحترام داخل فنزويلا. وأضاف أنّه ينظر إليها كشخصية "لطيفة"، لكن من دون قاعدة نفوذ حقيقية.



وفي المقابل، فتح ترامب باب التعاون مع نائبة مادورو ديلسي رودريغيز، مشيدًا بها ومعتبرًا أنها تبدي استعدادًا لتنفيذ ما تراه واشنطن ضروريًا "لجعل فنزويلا عظيمة مجددًا".



غير أنّ هذه الإشارات الإيجابية لم تصمد طويلًا، إذ سارعت رودريغيز إلى اتخاذ موقف مناقض للتوقعات الأميركية، فأعلنت من كراكاس التزامها الدفاع عن البلاد، وطالبت بالإفراج الفوري عن مادورو، نافيةً في الوقت نفسه تقارير تحدّثت عن فرارها إلى عقب سقوط الرئيس.



ووصفَت رودريغيز مادورو بـ"الرئيس الوحيد" لفنزويلا، وهاجمت العملية الأميركية معتبرةً إياها "وصمة عار" في سجل العلاقات الثنائية. ولاحقًا، مساء السبت، أفادت وسائل إعلام محلية بأنّ المحكمة الفنزويلية قررت تكليف رودريغيز بتولي القيادة المؤقتة للبلاد، في خطوة أعادت خلط الأوراق السياسية في كاراكاس.

