تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يطيح بآمال المعارضة… لا دور "لماتشادو" في فنزويلا ما بعد مادورو

Lebanon 24
04-01-2026 | 11:50
A-
A+
Doc-P-1463751-639031494467927242.avif
Doc-P-1463751-639031494467927242.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مشهد سياسي متقلب، خيّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب آمال زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بتولّي دور قيادي في المرحلة التي تلت الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، على الرغم من الترجيحات الغربية السابقة التي وضعتها في صدارة المشهد الانتقالي.

فبعد ساعات من إعلان واشنطن القبض على مادورو عقب عملية عسكرية داخل فنزويلا، سارعت ماتشادو، المدعومة أميركيًا، إلى إعلان "ساعة الحرية" عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعيةً مرشّح المعارضة لانتخابات 2024 إدموندو غونزاليس أوروتيا إلى تسلّم الرئاسة فورًا.

وبرغم التوصيف الغربي لماتشادو بوصفها "الممثلة الحقيقية لإرادة الفنزويليين"، قطع ترامب الطريق على أي توقعات بدورها في مستقبل البلاد القريب، معتبرًا خلال مؤتمر صحافي، السبت، أنّ فرص قيادتها ضعيفة بسبب افتقارها، على حدّ قوله، إلى الدعم والاحترام داخل فنزويلا. وأضاف أنّه ينظر إليها كشخصية "لطيفة"، لكن من دون قاعدة نفوذ حقيقية.

وفي المقابل، فتح ترامب باب التعاون مع نائبة مادورو ديلسي رودريغيز، مشيدًا بها ومعتبرًا أنها تبدي استعدادًا لتنفيذ ما تراه واشنطن ضروريًا "لجعل فنزويلا عظيمة مجددًا".

غير أنّ هذه الإشارات الإيجابية لم تصمد طويلًا، إذ سارعت رودريغيز إلى اتخاذ موقف مناقض للتوقعات الأميركية، فأعلنت من كراكاس التزامها الدفاع عن البلاد، وطالبت بالإفراج الفوري عن مادورو، نافيةً في الوقت نفسه تقارير تحدّثت عن فرارها إلى روسيا عقب سقوط الرئيس.

ووصفَت رودريغيز مادورو بـ"الرئيس الوحيد" لفنزويلا، وهاجمت العملية الأميركية معتبرةً إياها "وصمة عار" في سجل العلاقات الثنائية. ولاحقًا، مساء السبت، أفادت وسائل إعلام محلية بأنّ المحكمة العليا الفنزويلية قررت تكليف رودريغيز بتولي القيادة المؤقتة للبلاد، في خطوة أعادت خلط الأوراق السياسية في كاراكاس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز": ترامب يعطي مادورو مهلة حتى يوم الجمعة لمغادرة فنزويلا مع عائلته
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سننظر فيما إذا كان من الممكن لماتشادو أن تقود فنزويلا والآن لديهم نائبة للرئيس
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لنيويورك بوست: لن نضطر لنشر قواتنا في فنزويلا طالما أن نائبة مادورو تفعل ما نريده
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن السوري يطيح بأبرز عناصر "سرايا الجواد"
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

المعارضة

الثنائي

دونالد

واشنطن

التزام

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:06 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:06 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:04 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:03 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-01-04
Lebanon24
16:06 | 2026-01-04
Lebanon24
16:06 | 2026-01-04
Lebanon24
16:04 | 2026-01-04
Lebanon24
16:03 | 2026-01-04
Lebanon24
16:00 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24