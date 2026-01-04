ترامب يروي للمرة الأولى معلومات لم تُكشف عن عملية القبض على مادورو

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل إضافية تتعلّق بالعملية العسكرية الأميركية التي انتهت بتوقيف ، السبت، في هجوم مباغت وُصف بأنه من أدق العمليات التي نفّذتها في أميركا اللاتينية خلال السنوات الأخيرة.



وبحسب التقارير، بدأت أجهزة الاستخبارات الأميركية منذ آب الماضي مراقبة تحركات مادورو عن كثب داخل كراكاس، في ظل تغييره الدائم لأماكن إقامته مع تصاعد التوتر السياسي والأمني مع . وتركّزت المتابعة على نمط حياته اليومي، وتنقّلاته، ومستوى الحماية الأمنية المحيطة به، بهدف إعداد صورة استخبارية شاملة تسهّل تنفيذ العملية لاحقًا.



وأفاد الأميركي دان كاين أنّ التخطيط الميداني استغرق أشهر، وشمل تدريبات ومحاكاة دقيقة، وصلت إلى حد إنشاء نموذج مطابق للمجمع الذي كان مادورو يقيم فيه. ومع اكتمال الجهوزية مطلع كانون الأول، فضّلت القيادة الأميركية انتظار الظروف المناسبة، ولا سيما من حيث الطقس والجاهزية العملياتية.



وأوضح الرئيس الأميركي أنّه أصدر الأمر النهائي بالمهمة قبل أربعة أيام من تنفيذها، لكنه انتظر اللحظة المناسبة قبل إعطاء الضوء الأخضر مساء الجمعة بتوقيت واشنطن.



ومع انطلاق العملية، شاركت أكثر من 150 طائرة أميركية، شملت مقاتلات ومروحيات وطائرات استطلاع ومسيّرات، فيما تولّت القدرات السيبرانية والأقمار الاصطناعية تعطيل أنظمة الرادار والدفاع الجوي الفنزويلية. وقبيل الساعة الثانية فجرًا بتوقيت ، نُفّذت ضربات محدودة هدفت إلى شلّ الدفاعات الجوية وتأمين ممر آمن للقوة الخاصة.



وأكدت الرواية الأميركية أنّ مادورو وزوجته استسلما من دون أي مقاومة داخل المجمع، قبل نقلهما جوًا إلى الساحل ، ومن ثم إلى سفينة حربية أميركية في عرض البحر، حيث وُضعا في عهدة الأميركية.



وفي ختام العملية، أعلن نجاح المهمة عبر منصته "تروث سوشال"، قبل أن ينشر صورة لمادورو مقيّد اليدين، ثم يعمد لاحقًا إلى حذفها، وسط تفاعل سياسي وإعلامي واسع مع واحدة من أكثر العمليات الأميركية إثارة للجدل في المنطقة.





