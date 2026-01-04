تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب يروي للمرة الأولى معلومات لم تُكشف عن عملية القبض على مادورو

Lebanon 24
04-01-2026 | 14:00
كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل إضافية تتعلّق بالعملية العسكرية الأميركية التي انتهت بتوقيف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، في هجوم مباغت وُصف بأنه من أدق العمليات التي نفّذتها واشنطن في أميركا اللاتينية خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب التقارير، بدأت أجهزة الاستخبارات الأميركية منذ آب الماضي مراقبة تحركات مادورو عن كثب داخل كراكاس، في ظل تغييره الدائم لأماكن إقامته مع تصاعد التوتر السياسي والأمني مع الولايات المتحدة. وتركّزت المتابعة على نمط حياته اليومي، وتنقّلاته، ومستوى الحماية الأمنية المحيطة به، بهدف إعداد صورة استخبارية شاملة تسهّل تنفيذ العملية لاحقًا.

وأفاد رئيس أركان الجيش الأميركي دان كاين أنّ التخطيط الميداني استغرق أشهر، وشمل تدريبات ومحاكاة دقيقة، وصلت إلى حد إنشاء نموذج مطابق للمجمع الذي كان مادورو يقيم فيه. ومع اكتمال الجهوزية مطلع كانون الأول، فضّلت القيادة الأميركية انتظار الظروف المناسبة، ولا سيما من حيث الطقس والجاهزية العملياتية.

وأوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه أصدر الأمر النهائي بالمهمة قبل أربعة أيام من تنفيذها، لكنه انتظر اللحظة المناسبة قبل إعطاء الضوء الأخضر مساء الجمعة بتوقيت واشنطن.

ومع انطلاق العملية، شاركت أكثر من 150 طائرة أميركية، شملت مقاتلات ومروحيات وطائرات استطلاع ومسيّرات، فيما تولّت القدرات السيبرانية والأقمار الاصطناعية تعطيل أنظمة الرادار والدفاع الجوي الفنزويلية. وقبيل الساعة الثانية فجرًا بتوقيت فنزويلا، نُفّذت ضربات محدودة هدفت إلى شلّ الدفاعات الجوية وتأمين ممر آمن للقوة الخاصة.

وأكدت الرواية الأميركية أنّ مادورو وزوجته استسلما من دون أي مقاومة داخل المجمع، قبل نقلهما جوًا إلى الساحل الفنزويلي، ومن ثم إلى سفينة حربية أميركية في عرض البحر، حيث وُضعا في عهدة وزارة العدل الأميركية.

وفي ختام العملية، أعلن ترامب نجاح المهمة عبر منصته "تروث سوشال"، قبل أن ينشر صورة لمادورو مقيّد اليدين، ثم يعمد لاحقًا إلى حذفها، وسط تفاعل سياسي وإعلامي واسع مع واحدة من أكثر العمليات الأميركية إثارة للجدل في المنطقة.

