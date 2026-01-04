تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

التقدم الروسي واضح في أوكرانيا.. كم تبلغ مساحة الأراضي التي تسيطر عليها موسكو؟

Lebanon 24
04-01-2026 | 12:14
حقق الجيش الروسي أكبر تقدم له على الجبهة في أوكرانيا عام 2025 منذ بداية "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا في العام 2023، وفق بيانات حللتها وكالة فرانس برس.
وشهد عام 2025 أكبر تقدم ميداني للقوات الروسية منذ الأشهر الأولى للحرب في 2022، حيث سيطر الجيش الروسي على أكثر من 4,300 إلى 5,600 كم2; إضافية من الأراضي الأوكرانية خلال ذلك العام وحده.

وبحلول بداية عام 2026، باتت القوات الروسية تسيطر على حوالي 116,165 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الأوكرانية، وهو ما يمثل 19.25% من إجمالي مساحة أوكرانيا.
فيما يلي توزيع تقريبي لمساحات ونسب السيطرة الروسية حسب المقاطعات الأوكرانية (بناءً على تحديثات يناير 2026):

شبه جزيرة القرم: تسيطر عليها روسيا بالكامل بنسبة 100% (حوالي 27,000 كم⊃2;).
مقاطعة لوغانسك: تسيطر روسيا على 99.6% من مساحتها، وهي شبه محتلة بالكامل.
مقاطعة دونيتسك: ارتفعت نسبة السيطرة الروسية فيها لتصل إلى 78.1% بعد التقدم الذي أحرزته خلال عام 2025.
مقاطعة زابوريجيا: تسيطر روسيا على حوالي 74.8% من مساحتها.
مقاطعة خيرسون: تسيطر روسيا على حوالي 72% من مساحتها.
مقاطعة خاركيف: تسيطر روسيا على 4.7% من مساحتها (حوالي 1,500 كم⊃2; تقريباً كجزء من منطقة عازلة).
مقاطعة سومي: تسيطر روسيا على جيب حدودي يمثل حوالي 1% من مساحة المقاطعة.
مقاطعة دنيبروبتروفسك: سجلت روسيا تواجداً صغيراً جداً لأول مرة بنسبة 0.6%.
مقاطعة ميكولايف: تسيطر روسيا على أجزاء صغيرة جداً متبقية (تحديداً في شبه جزيرة كينبورن).
وكالة فرانس برس

