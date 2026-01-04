وزير دفاع فنزويلا: عدد كبير من فريق حماية مادورو قتل أثناء العملية الأميركية

دان الجنرال بادرينو لويز، اليوم الأحد، قتل الأميركية "بدم بارد" فريق حراسة الرئيس .



وأعلن وزير الدفاع الفنزويلي الأحد اعتراف الجيش بنائبة الرئيس ديلسي رئيسة موقتة للبلاد، غداة اعتقال قوات أميركية خاصة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأشار وزير الدفاع خلال تلاوته بيانا إلى قرار أصدرته ليل السبت، يأمر رودريغيز بتولي السلطة لمدة 90 يوما.



وطالب بإطلاق سراح مادورو، منددا بقتل بعض من أفراد حراسته "بدم بارد"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن عددا كبيرا من فريق حماية مادورو قتل أثناء العملية الأميركية.



هدوء حذر

وساد هدوء حذر في اليوم الأحد، بعد من الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو واعتقاله في عملية عسكرية أميركية.



وكانت العاصمة الفنزويلية كاراكاس هادئة بشكل غير عادي اليوم الأحد مع حركة ضئيلة للمركبات، بينما ظلت المتاجر ومحطات الوقود وغيرها من الأعمال التجارية مغلقة في الغالب.