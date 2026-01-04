تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

وزير دفاع فنزويلا: عدد كبير من فريق حماية مادورو قتل أثناء العملية الأميركية

Lebanon 24
04-01-2026 | 12:53
Doc-P-1463768-639031534325983329.webp
Doc-P-1463768-639031534325983329.webp photos 0
دان وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو لويز، اليوم الأحد، قتل الولايات المتحدة الأميركية "بدم بارد" فريق حراسة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأعلن وزير الدفاع الفنزويلي الأحد اعتراف الجيش بنائبة الرئيس ديلسي رودريغيز رئيسة موقتة للبلاد، غداة اعتقال قوات أميركية خاصة الرئيس نيكولاس مادورو.
وأشار وزير الدفاع خلال تلاوته بيانا إلى قرار أصدرته المحكمة العليا ليل السبت، يأمر رودريغيز بتولي السلطة لمدة 90 يوما.

وطالب بإطلاق سراح مادورو، منددا بقتل بعض من أفراد حراسته "بدم بارد"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن عددا كبيرا من فريق حماية مادورو قتل أثناء العملية الأميركية.

هدوء حذر
وساد هدوء حذر في فنزويلا اليوم الأحد، بعد يوم واحد من الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو واعتقاله في عملية عسكرية أميركية.

وكانت العاصمة الفنزويلية كاراكاس هادئة بشكل غير عادي اليوم الأحد مع حركة ضئيلة للمركبات، بينما ظلت المتاجر ومحطات الوقود وغيرها من الأعمال التجارية مغلقة في الغالب.
