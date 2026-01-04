تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هل تعرض مادورو للخيانة من الدائرة المقربة؟

Lebanon 24
04-01-2026 | 13:23
A-
A+
Doc-P-1463782-639031552439976373.webp
Doc-P-1463782-639031552439976373.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع استيقاظ العالم على أنباء الضربات العسكرية الأميركية في فنزويلا واعتقال ونقل الرجل القوي في البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، بدأت تتصاعد تساؤلات عما إذا كان الرئيس قد تعرض للخيانة من أحد أفراد دائرته الداخلية السرية.


وتضم هذه الدائرة، بحسب تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، ديوسدادو كابيو، الذي يشغل منصب وزير الداخلية والعدل والسلام، ويعتقد على نطاق واسع أنه يتمتع بنفوذ يوازي نفوذ مادورو نفسه.
كما تضم الدائرة ذاتها فلاديمير بادرينو لوبيز القائد المخضرم للقوات المسلحة الفنزويلية، الذي يمتلك سلطة هائلة.

وقد سارع كل من كابيو وبادرينو لوبيز إلى إدانة التحركات الأميركية، إلا أن ردودهما حتى الآن بدت، في نظر كثيرين، غير مقنعة.

كابيو

وبات كابيو اليوم الوريث غير المتنازع عليه للحركة التشافيزية، بينما يبدو أن بادرينو لوبيز والقوة العسكرية للبلاد يقفان في صف واحد معه، ومع ذلك فإن القوات المسلحة الفنزويلية لم تبد أي مقاومة تذكر خلال تنفيذ العملية.
وفي مقطع فيديو على منصة "إكس"، هاجم بادرينو لوبيز ما وصفه "العدوان العسكري الإجرامي من قبل حكومة الولايات المتحدة، التي جاءت لتقصف بصواريخها وقذائفها المنطلقة من مروحيات قتالية في فويرتي تونا بكراكاس، وفي ولايات ميراندا وأراغوا ولا غوايرا".

وكرر بادرينو لوبيز نقاطا خطابية تعود لعقود إلى زمن الرئيس السابق هوغو تشافيز، قائلا: "فنزويلا ترفض بكل قوتها وجود هذه القوات الأجنبية التي لم تجلب سوى الموت والألم والدمار. هذا الغزو يمثل أعظم مأساة عانتها البلاد، وهو مدفوع بجشع لا يشبع تجاه مواردنا الاستراتيجية".

ومع رصد مكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل رأس مادورو وتراجع شعبيته داخليا والانتخابات المتنازع عليها عام 2024 التي رفض المجتمع الدولي على نطاق واسع نتائجها واعتبرها مزورة، بدت ملامح نهاية حقبة الرئيس واضحة منذ سنوات.

والآن، أصبح مادورو وفلوريس "ضيوفا" لدى الحكومة الأميركية، حيث من المرجح أن يواجها ما قد يكون "محاكمة العقد"، إذ يواجهان اتهامات تتعلق بالأسلحة والمخدرات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الخداع، الإيقاع، التستر"... حقائق جديدة عن تعرّض الأميرة ديانا للخيانة
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 01:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" نقلا عن مصادر: الأسد تقبل فكرة العيش في المنفى بموسكو لكن شخصيات بارزة أخرى في دائرته المقربة بينهم شقيقه لم تتقبل فقدان السلطة
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 01:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أسئلة وسجالات بعد غياب جعجع عن زيارة البابا ومصادر مقرّبة من عون تتهمه بالتشويش
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 01:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إشتعال سيارة في بلدة شمسطار بالقرب من دائرة الأمن العام ولا يوجد أي حدث أمنيّ
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 01:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

المجتمع الدولي

وزير الداخلية

فوكس نيوز

الفنزويلي

فلاديمير

فنزويلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:06 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:06 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:04 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:03 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-01-04
Lebanon24
16:06 | 2026-01-04
Lebanon24
16:06 | 2026-01-04
Lebanon24
16:04 | 2026-01-04
Lebanon24
16:03 | 2026-01-04
Lebanon24
16:00 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24