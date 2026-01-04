الخنبشي يعلن استعادة حضر موت وإدارة مهامها من سيئون

أعلن محافظ سالم الخنبشي استعادة المحافظة، مؤكدا الشروع في مهام إدارة حضرموت من مدينة سيئون.



وأشاد سالم الخنبشي أشاد في كلمة له بوعي أبناء حضرموت وتلاحم القبائل وتعاون المكونات السياسية والاجتماعية

الخنبشي استخدم عبارة "حضرموت جسد واحد من الساحل إلى الوادي والصحراء" للتأكيد على اتخاذ موقف واحد حيال ما جرى طيلة الأيام الماضية.



وقال محافظ حضرموت، إن الدولة هي الإطار الجامع والضامن لأمن الجميع، مؤكدا أن المهمة الأساسية للقوات الأمنية هي حماية المواطنين وممتلكاتهم.

ودعا الخنبشي موظفي الدولة في الوادي والساحل لمباشرة أعمالهم وتقديم الخدمات للمواطنين.



إلى ذلك قال محافظ حضرموت، إن قوات درع الوطن كانت حريصة على تجنب سفك الدماء أثناء السيطرة على المحافظة، ولجأت إلى حل الخلافات سياسيا، مشيرا إلى أن السيطرة على حضرموت جرت خلال وقت قصير.



كما أشار الخنبشي في هذا السياق، إلى أنه سيطالب السلطات باتخاذ إجراءات بحق .



أكد محافظ حضرموت، دخول قوات "درع الوطن" إلى المكلا ومطار ، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع جيوب مقاومة والقضاء عليها في محور مطار الريان.