تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الخنبشي يعلن استعادة حضر موت وإدارة مهامها من سيئون
Lebanon 24
04-01-2026
|
13:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن محافظ
حضرموت
سالم الخنبشي استعادة المحافظة، مؤكدا الشروع في مهام إدارة حضرموت من مدينة سيئون.
وأشاد سالم الخنبشي أشاد في كلمة له بوعي أبناء حضرموت وتلاحم القبائل وتعاون المكونات السياسية والاجتماعية
الخنبشي استخدم عبارة "حضرموت جسد واحد من الساحل إلى الوادي والصحراء" للتأكيد على اتخاذ موقف واحد حيال ما جرى طيلة الأيام الماضية.
وقال محافظ حضرموت، إن الدولة هي الإطار الجامع والضامن لأمن الجميع، مؤكدا أن المهمة الأساسية للقوات الأمنية هي حماية المواطنين وممتلكاتهم.
ودعا الخنبشي موظفي الدولة في الوادي والساحل لمباشرة أعمالهم وتقديم الخدمات للمواطنين.
إلى ذلك قال محافظ حضرموت، إن قوات درع الوطن كانت حريصة على تجنب سفك الدماء أثناء السيطرة على المحافظة، ولجأت إلى حل الخلافات سياسيا، مشيرا إلى أن السيطرة على حضرموت جرت خلال وقت قصير.
كما أشار الخنبشي في هذا السياق، إلى أنه سيطالب السلطات
اليمنية
باتخاذ إجراءات بحق
المجلس الانتقالي
.
أكد محافظ حضرموت، دخول قوات "درع الوطن" إلى المكلا ومطار
الريان
، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع جيوب مقاومة والقضاء عليها في محور مطار الريان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترحيب أهالي سيئون برفع العلم اليمني فوق قصر سيئون من قبل قوات درع الوطن
Lebanon 24
ترحيب أهالي سيئون برفع العلم اليمني فوق قصر سيئون من قبل قوات درع الوطن
05/01/2026 01:00:40
05/01/2026 01:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الحركة أصبحت طبيعية في سيئون بعد تأمين المدينة من قبل درع الوطن (العربية)
Lebanon 24
الحركة أصبحت طبيعية في سيئون بعد تأمين المدينة من قبل درع الوطن (العربية)
05/01/2026 01:00:40
05/01/2026 01:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة كازقيل جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان
Lebanon 24
الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة كازقيل جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان
05/01/2026 01:00:40
05/01/2026 01:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق الاستثمارات السعودي يعلن صفقة جديدة في إدارة المرافق
Lebanon 24
صندوق الاستثمارات السعودي يعلن صفقة جديدة في إدارة المرافق
05/01/2026 01:00:40
05/01/2026 01:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الانتقالي
قوات الأمن
اليمنية
حضرموت
القضاء
الريان
جامع
ساسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
روبيو: اهدافنا في فنزوبلا القضاء على علاقات إيران و"حزب الله"
Lebanon 24
روبيو: اهدافنا في فنزوبلا القضاء على علاقات إيران و"حزب الله"
16:51 | 2026-01-04
04/01/2026 04:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في دير حافر... الجيش السوري يحبط محاولة "تسلل" لـ 8 عناصر
Lebanon 24
في دير حافر... الجيش السوري يحبط محاولة "تسلل" لـ 8 عناصر
16:06 | 2026-01-04
04/01/2026 04:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
احتدام العنف في السودان.. وأكثر من 100 قتيل في اسبوع
Lebanon 24
احتدام العنف في السودان.. وأكثر من 100 قتيل في اسبوع
16:06 | 2026-01-04
04/01/2026 04:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
طارحا سيناريو اختطاف مادورو.. ميدفيديف: المواطنون الألمان يعانون من ميرتس
Lebanon 24
طارحا سيناريو اختطاف مادورو.. ميدفيديف: المواطنون الألمان يعانون من ميرتس
16:04 | 2026-01-04
04/01/2026 04:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
باستثناء المجر.. الاتحاد الأوروبي: استعادة الديمقراطية في فنزويلا تستلزم احترام إرادة الشعب
Lebanon 24
باستثناء المجر.. الاتحاد الأوروبي: استعادة الديمقراطية في فنزويلا تستلزم احترام إرادة الشعب
16:03 | 2026-01-04
04/01/2026 04:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
05:18 | 2026-01-04
04/01/2026 05:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:51 | 2026-01-04
روبيو: اهدافنا في فنزوبلا القضاء على علاقات إيران و"حزب الله"
16:06 | 2026-01-04
في دير حافر... الجيش السوري يحبط محاولة "تسلل" لـ 8 عناصر
16:06 | 2026-01-04
احتدام العنف في السودان.. وأكثر من 100 قتيل في اسبوع
16:04 | 2026-01-04
طارحا سيناريو اختطاف مادورو.. ميدفيديف: المواطنون الألمان يعانون من ميرتس
16:03 | 2026-01-04
باستثناء المجر.. الاتحاد الأوروبي: استعادة الديمقراطية في فنزويلا تستلزم احترام إرادة الشعب
16:00 | 2026-01-04
اغتيال القيادات وتفكيك التنظيم… هل اقتربت نهاية حماس؟
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 01:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 01:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 01:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24