بعد عملية السبت.. محكمة مانهاتن تبدأ محاكمة "تاريخية" لنيكولاس مادورو

يمثل الرئيس المخلوع الاثنين أمام قاضٍ في ، حيث سيتم إبلاغه رسميا بالتهم الموجهة إليه، وفق ما أعلنت المحكمة اليوم.



وتشمل التهم التي وجهها الأميركي إلى "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهريب الكوكايين إلى .

ويمثل الرئيس الفنزويلي الذي اعتُقل السبت خلال عملية عسكرية أميركية، أمام المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية في ، وفق ما نقلت "فرانس برس".