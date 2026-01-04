تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بينها صواريخ محمولة.. إسرائيل تدرس تسليح المستوطنين بأسلحة ثقيلة
Lebanon 24
04-01-2026
|
15:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ الجيش
الإسرائيلي
تعزيز قواته بشكل دائم في
شمال الضفة الغربية
، ضمن خطة واسعة يدرسها، ومن شأنها تغيير الواقع على الأرض بشكل جذري؛ إذ تشمل زيادة تسليح المستوطنين، بما في ذلك الأسلحة الرشاشة والصواريخ المضادة للدروع، وبناء مستوطنات جديدة، وإعادة إحياء أخرى كانت قائمة ومعزولة.
وقالت صحيفة «
يديعوت
أحرنوت»
الإسرائيلية
، الأحد، إنه في ظل الحرب والتركيز الموجه إلى ساحات القتال المختلفة، يجد الجيش الإسرائيلي نفسه في مهمة «الدفاع» عن ضِعف عدد المناطق المأهولة بالمستوطنين في
الضفة الغربية
، التي تضم عشرات
المستوطنات
والمزارع التي ظهرت خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتضيف الصحيفة أن «هذه المسألة قرر معها الجيش إضافة
كتائب
جديدة في قطاع المستوطنات الجديدة والقديمة، مع إلغاء عملية فك الارتباط التي جرت عام 2005، في شمال الضفة».
ويستعد الجيش الإسرائيلي لتحويل إلغاء جزء من قانون الانفصال في الضفة إلى واقع ملموس. وعملياً تشق قوات الجيش طرقاً في شمال الضفة لتمهيد طريق يلتف على قرية «سيلة الظهر»
الفلسطينية
، وإقامة موقع عسكري جديد لحماية مستوطنة «صانور» التي تم إخلاؤها سابقاً.
ومن المتوقع اتخاذ خطوات مماثلة حول مستوطنة «حومش»، وربما مستوطنتا «كاديم» و«غانيم» اللتان ظلتا خرائب لعقدين، ومن المقرر إعادة بنائهما الآن بعد إلغاء خطة فك الارتباط.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قسد: الجيش السوري شن هجوما بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في الشيخ مقصود والأشرفية
Lebanon 24
قسد: الجيش السوري شن هجوما بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في الشيخ مقصود والأشرفية
05/01/2026 01:01:27
05/01/2026 01:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيليّ على بلدة شيحين وتمشيط بأسلحة ثقيلة
Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيليّ على بلدة شيحين وتمشيط بأسلحة ثقيلة
05/01/2026 01:01:27
05/01/2026 01:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تحذر: إيران تعود لإنتاج الصواريخ الباليستية وإعادة تسليح حماس
Lebanon 24
إسرائيل تحذر: إيران تعود لإنتاج الصواريخ الباليستية وإعادة تسليح حماس
05/01/2026 01:01:27
05/01/2026 01:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الأسترالي: الحكومة تدرس تشديد قوانين حيازة السلاح من بينها حصر عدد القطع المرخصة للفرد الواحد
Lebanon 24
رئيس الوزراء الأسترالي: الحكومة تدرس تشديد قوانين حيازة السلاح من بينها حصر عدد القطع المرخصة للفرد الواحد
05/01/2026 01:01:27
05/01/2026 01:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
شمال الضفة الغربية
الضفة الغربية
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
المستوطنات
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
روبيو: اهدافنا في فنزوبلا القضاء على علاقات إيران و"حزب الله"
Lebanon 24
روبيو: اهدافنا في فنزوبلا القضاء على علاقات إيران و"حزب الله"
16:51 | 2026-01-04
04/01/2026 04:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في دير حافر... الجيش السوري يحبط محاولة "تسلل" لـ 8 عناصر
Lebanon 24
في دير حافر... الجيش السوري يحبط محاولة "تسلل" لـ 8 عناصر
16:06 | 2026-01-04
04/01/2026 04:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
احتدام العنف في السودان.. وأكثر من 100 قتيل في اسبوع
Lebanon 24
احتدام العنف في السودان.. وأكثر من 100 قتيل في اسبوع
16:06 | 2026-01-04
04/01/2026 04:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
طارحا سيناريو اختطاف مادورو.. ميدفيديف: المواطنون الألمان يعانون من ميرتس
Lebanon 24
طارحا سيناريو اختطاف مادورو.. ميدفيديف: المواطنون الألمان يعانون من ميرتس
16:04 | 2026-01-04
04/01/2026 04:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
باستثناء المجر.. الاتحاد الأوروبي: استعادة الديمقراطية في فنزويلا تستلزم احترام إرادة الشعب
Lebanon 24
باستثناء المجر.. الاتحاد الأوروبي: استعادة الديمقراطية في فنزويلا تستلزم احترام إرادة الشعب
16:03 | 2026-01-04
04/01/2026 04:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
05:18 | 2026-01-04
04/01/2026 05:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:51 | 2026-01-04
روبيو: اهدافنا في فنزوبلا القضاء على علاقات إيران و"حزب الله"
16:06 | 2026-01-04
في دير حافر... الجيش السوري يحبط محاولة "تسلل" لـ 8 عناصر
16:06 | 2026-01-04
احتدام العنف في السودان.. وأكثر من 100 قتيل في اسبوع
16:04 | 2026-01-04
طارحا سيناريو اختطاف مادورو.. ميدفيديف: المواطنون الألمان يعانون من ميرتس
16:03 | 2026-01-04
باستثناء المجر.. الاتحاد الأوروبي: استعادة الديمقراطية في فنزويلا تستلزم احترام إرادة الشعب
16:00 | 2026-01-04
اغتيال القيادات وتفكيك التنظيم… هل اقتربت نهاية حماس؟
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 01:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 01:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 01:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24