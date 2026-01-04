تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إدانة جماعية لتحرك واشنطن… سيادة فنزويلا خط أحمر

Lebanon 24
04-01-2026 | 15:55
Doc-P-1463827-639031641495843238.jpg
أدانت إسبانيا وعدد من دول أميركا اللاتينية، الأحد، العملية العسكرية الأميركية التي استهدفت توقيف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرةً أنّها تشكّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول.

وفي بيان مشترك، أعربت حكومات البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وإسبانيا وأوروغواي عن "قلق عميق ورفض واضح للأعمال العسكرية الأحادية التي نُفذت على الأراضي الفنزويلية"، مؤكدة أنّ هذه الخطوة تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وشدّد البيان على أنّ الولايات المتحدة لم تحترم سيادة فنزويلا ووحدة أراضيها، داعيًا إلى حلّ الأزمة عبر الحوار ومن دون أي تدخل خارجي، وبما ينسجم مع إرادة الشعب الفنزويلي. كما حذّرت الدول الموقّعة من أي محاولات للسيطرة على مؤسسات الدولة أو على مواردها الطبيعية، في إشارة مباشرة إلى الثروات النفطية التي تمتلكها فنزويلا.

وجاء هذا الموقف عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن فيها أنّ واشنطن ستسعى إلى استغلال الاحتياطيات النفطية الفنزويلية وبيع كميات كبيرة منها إلى دول أخرى بعد الإطاحة بمادورو، مضيفًا أنّ الولايات المتحدة "ستدير" فنزويلا مرحليًا إلى حين ضمان ما وصفه بـ"انتقال لائق وحكيم".

كما أشار ترامب إلى أنّ نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أبدت استعدادها للتعاون، وفق تعبيره، في تصريحات أثارت موجة انتقادات إقليمية ودولية واسعة.
