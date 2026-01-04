إدانة جماعية لتحرك واشنطن… سيادة فنزويلا خط أحمر

أدانت وعدد من دول أميركا اللاتينية، الأحد، العملية العسكرية الأميركية التي استهدفت توقيف ، معتبرةً أنّها تشكّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول.



وفي بيان مشترك، أعربت حكومات وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وإسبانيا وأوروغواي عن "قلق عميق ورفض واضح للأعمال العسكرية الأحادية التي نُفذت على الأراضي الفنزويلية"، مؤكدة أنّ هذه الخطوة تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.



وشدّد البيان على أنّ لم تحترم سيادة ووحدة أراضيها، داعيًا إلى حلّ الأزمة عبر الحوار ومن دون أي تدخل خارجي، وبما ينسجم مع إرادة الشعب . كما حذّرت الدول الموقّعة من أي محاولات للسيطرة على أو على مواردها الطبيعية، في إشارة مباشرة إلى الثروات النفطية التي تمتلكها فنزويلا.



وجاء هذا الموقف عقب تصريحات للرئيس الأميركي أعلن فيها أنّ ستسعى إلى استغلال الاحتياطيات النفطية الفنزويلية وبيع كميات كبيرة منها إلى دول أخرى بعد الإطاحة بمادورو، مضيفًا أنّ الولايات المتحدة "ستدير" فنزويلا مرحليًا إلى حين ضمان ما وصفه بـ"انتقال لائق وحكيم".



كما أشار إلى أنّ نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أبدت استعدادها للتعاون، وفق تعبيره، في تصريحات أثارت موجة انتقادات إقليمية ودولية واسعة.

