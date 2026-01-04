باستثناء ‍المجر.. الاتحاد الأوروبي: استعادة الديمقراطية في فنزويلا تستلزم احترام إرادة الشعب

دعت دول ، باستثناء ‍المجر، الأحد، جميع الأطراف في فنزويلا إلى ضبط النفس، مؤكدة أن ⁠احترام إرادة الشعب الفنزويلي هو السبيل الوحيد لاستعادة في البلاد.



وجاء في بيان مشترك صادر عن الدول ‍ والعشرين الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة ‍إلى مسؤولة ‍السياسة ⁠الخارجية في ‌التكتل كايا كالاس، "⁠يدعو ‍الاتحاد جميع الأطراف إلى ⁠التحلي بالهدوء وضبط النفس، لتجنب التصعيد ‌وضمان حل سلمي للأزمة".

وأضاف البيان: "يبقى احترام إرادة الشعب الفنزويلي ‍هو السبيل الوحيد أمام فنزويلا لاستعادة الديمقراطية وحل الأزمة الراهنة".



وحذّر الرئيس الأميركي ، الأحد، رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز من دفع ثمن باهظ ما لم تتعاون مع عقب اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في عملية عسكرية أميركية.



وقال في مقابلة عبر الهاتف مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية: "ما لم تقم بالأمر الصائب، ستدفع ثمناً باهظاً للغاية، ربما حتى أكبر من مادورو" الذي اعتقلته وزوجته قوات خاصة أميركية في عملية مباغتة السبت.



وألمح مسؤولون أميركيون منهم ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو إلى إمكانية التعاون مع المسؤولين المتبقين من إدارة مادورو، لكن بشرط أن يتخذوا الخطوات "الصائبة"، ومنها السماح للشركات الأميركية بالاستفادة من الاحتياطات النفطية الهائلة للبلاد.