قال السابق دميتري ميدفيديف إنه يمكنه تصور عمليات اختطاف تستهدف قادة عالميين آخرين مشابهة لعملية الاختطاف التي قامت بها في فنزويلا، وذكر من بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس.



ونقلت الروسية الرسمية "تاس"، الأحد، عن ميدفيديف، الذي يتولى حاليا منصب القومى الروسي، قوله: "قد يكون اختطاف النازي الجديد ميرتس انعطافا رائعا في هذا المهرجان من الأحداث". وأضاف أن مثل هذا السيناريو ليس بالأمر المستحيل.

ولفت ميدفيديف إلى أن "هناك حتى أسباب لمقاضاته في ، لذا لن يكون هناك خسارة، خاصة أن المواطنين الألمان يعانون بلا داع".



وأوضح الرئيس الروسي السابق أن مزاعم إدارة الرئيس الأميركي بعدم شرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو – الذي تم اعتقاله في عملية عسكرية أميركية خلال مطلع الأسبوع وتم نقله إلى – لا تثبت صحتها عند التدقيق.

ثم تحول ميدفيديف إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلا إن ولايته قد انتهت منذ زمن طويل.



ولطالما ادعت أن زيلينسكي رئيس غير شرعي لأنه لم يتم إجراء انتخابات. ومع ذلك، لا يزال زيلينسكي في منصبه بموجب دستور ، الذي يسمح بتمديد مدة ولاية الرئيس أثناء الحرب.