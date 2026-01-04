تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
طارحا سيناريو اختطاف مادورو.. ميدفيديف: المواطنون الألمان يعانون من ميرتس
Lebanon 24
04-01-2026
|
16:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
الرئيس الروسي
السابق دميتري ميدفيديف إنه يمكنه تصور عمليات اختطاف تستهدف قادة عالميين آخرين مشابهة لعملية الاختطاف التي قامت بها
الولايات المتحدة
في فنزويلا، وذكر من بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس.
ونقلت
وكالة الأنباء
الروسية الرسمية "تاس"، الأحد، عن ميدفيديف، الذي يتولى حاليا منصب
نائب رئيس
مجلس الأمن
القومى الروسي، قوله: "قد يكون اختطاف النازي الجديد ميرتس انعطافا رائعا في هذا المهرجان من الأحداث". وأضاف أن مثل هذا السيناريو ليس بالأمر المستحيل.
ولفت ميدفيديف إلى أن "هناك حتى أسباب لمقاضاته في
ألمانيا
، لذا لن يكون هناك خسارة، خاصة أن المواطنين الألمان يعانون بلا داع".
وأوضح الرئيس الروسي السابق أن مزاعم إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بعدم شرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو – الذي تم اعتقاله في عملية عسكرية أميركية خلال مطلع الأسبوع وتم نقله إلى
نيويورك
– لا تثبت صحتها عند التدقيق.
ثم تحول ميدفيديف إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلا إن ولايته قد انتهت منذ زمن طويل.
ولطالما ادعت
موسكو
أن زيلينسكي رئيس غير شرعي لأنه لم يتم إجراء انتخابات. ومع ذلك، لا يزال زيلينسكي في منصبه بموجب دستور
أوكرانيا
، الذي يسمح بتمديد مدة ولاية الرئيس أثناء الحرب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"د ب أ": نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسي ميدفيديف يطرح سيناريو اختطاف المستشار الألماني ميرتس على غرار ما حدث في فنزويلا
Lebanon 24
"د ب أ": نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسي ميدفيديف يطرح سيناريو اختطاف المستشار الألماني ميرتس على غرار ما حدث في فنزويلا
05/01/2026 01:01:47
05/01/2026 01:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو قد يتولى دورًا قياديًا في إدارة فنزويلا بعد اختطاف مادورو
Lebanon 24
روبيو قد يتولى دورًا قياديًا في إدارة فنزويلا بعد اختطاف مادورو
05/01/2026 01:01:47
05/01/2026 01:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيسف: أكثر من 53% من الأطفال في شمال دارفور يعانون من سوء التغذية
Lebanon 24
اليونيسف: أكثر من 53% من الأطفال في شمال دارفور يعانون من سوء التغذية
05/01/2026 01:01:47
05/01/2026 01:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة حقوقية: اختطاف 227 طالباً ومعلماً من مدرسة في نيجيريا
Lebanon 24
منظمة حقوقية: اختطاف 227 طالباً ومعلماً من مدرسة في نيجيريا
05/01/2026 01:01:47
05/01/2026 01:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وكالة الأنباء
الرئيس الروسي
دونالد ترامب
مجلس الأمن
نائب رئيس
أوكرانيا
ألمانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
روبيو: اهدافنا في فنزوبلا القضاء على علاقات إيران و"حزب الله"
Lebanon 24
روبيو: اهدافنا في فنزوبلا القضاء على علاقات إيران و"حزب الله"
16:51 | 2026-01-04
04/01/2026 04:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في دير حافر... الجيش السوري يحبط محاولة "تسلل" لـ 8 عناصر
Lebanon 24
في دير حافر... الجيش السوري يحبط محاولة "تسلل" لـ 8 عناصر
16:06 | 2026-01-04
04/01/2026 04:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
احتدام العنف في السودان.. وأكثر من 100 قتيل في اسبوع
Lebanon 24
احتدام العنف في السودان.. وأكثر من 100 قتيل في اسبوع
16:06 | 2026-01-04
04/01/2026 04:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
باستثناء المجر.. الاتحاد الأوروبي: استعادة الديمقراطية في فنزويلا تستلزم احترام إرادة الشعب
Lebanon 24
باستثناء المجر.. الاتحاد الأوروبي: استعادة الديمقراطية في فنزويلا تستلزم احترام إرادة الشعب
16:03 | 2026-01-04
04/01/2026 04:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
اغتيال القيادات وتفكيك التنظيم… هل اقتربت نهاية حماس؟
Lebanon 24
اغتيال القيادات وتفكيك التنظيم… هل اقتربت نهاية حماس؟
16:00 | 2026-01-04
04/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
05:18 | 2026-01-04
04/01/2026 05:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:51 | 2026-01-04
روبيو: اهدافنا في فنزوبلا القضاء على علاقات إيران و"حزب الله"
16:06 | 2026-01-04
في دير حافر... الجيش السوري يحبط محاولة "تسلل" لـ 8 عناصر
16:06 | 2026-01-04
احتدام العنف في السودان.. وأكثر من 100 قتيل في اسبوع
16:03 | 2026-01-04
باستثناء المجر.. الاتحاد الأوروبي: استعادة الديمقراطية في فنزويلا تستلزم احترام إرادة الشعب
16:00 | 2026-01-04
اغتيال القيادات وتفكيك التنظيم… هل اقتربت نهاية حماس؟
15:55 | 2026-01-04
إدانة جماعية لتحرك واشنطن… سيادة فنزويلا خط أحمر
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 01:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 01:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 01:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24