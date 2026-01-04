تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

طارحا سيناريو اختطاف مادورو.. ميدفيديف: المواطنون الألمان يعانون من ميرتس

Lebanon 24
04-01-2026 | 16:04
قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إنه يمكنه تصور عمليات اختطاف تستهدف قادة عالميين آخرين مشابهة لعملية الاختطاف التي قامت بها الولايات المتحدة في فنزويلا، وذكر من بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، الأحد، عن ميدفيديف، الذي يتولى حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسي، قوله: "قد يكون اختطاف النازي الجديد ميرتس انعطافا رائعا في هذا المهرجان من الأحداث". وأضاف أن مثل هذا السيناريو ليس بالأمر المستحيل.
ولفت ميدفيديف إلى أن "هناك حتى أسباب لمقاضاته في ألمانيا، لذا لن يكون هناك خسارة، خاصة أن المواطنين الألمان يعانون بلا داع".

وأوضح الرئيس الروسي السابق أن مزاعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم شرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو – الذي تم اعتقاله في عملية عسكرية أميركية خلال مطلع الأسبوع وتم نقله إلى نيويورك – لا تثبت صحتها عند التدقيق.
ثم تحول ميدفيديف إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلا إن ولايته قد انتهت منذ زمن طويل.

ولطالما ادعت موسكو أن زيلينسكي رئيس غير شرعي لأنه لم يتم إجراء انتخابات. ومع ذلك، لا يزال زيلينسكي في منصبه بموجب دستور أوكرانيا، الذي يسمح بتمديد مدة ولاية الرئيس أثناء الحرب.
