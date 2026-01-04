في دير حافر... الجيش السوري يحبط محاولة "تسلل" لـ 8 عناصر

أفادت في لـ " " ان "وحدات من الجيش العربي السوري ألقت القبض على 8 عناصر لديهم ارتباط بالنظام البائد قرب دير حافر شرق حلب، وذلك أثناء محاولتهم العبور إلى مناطق سيطرة قسد بشكل غير قانوني، وسيجري تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

Advertisement