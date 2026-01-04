تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
احتدام العنف في السودان.. وأكثر من 100 قتيل في اسبوع
Lebanon 24
04-01-2026
|
16:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
قُتل 114 شخصاً في أسبوع واحد في هجمات متفرقة شهدها غرب
السودان
، بحسب ما أفادت مصادر طبية
وكالة فرانس برس
الأحد، مع احتدام المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق من إقليم دارفور وجواره.
وتصاعد العنف في غرب السودان وجنوبه في الأشهر الأخيرة، بعد سيطرة قوات الدعم بشكل شبه كامل على إقليم دارفور وتقدمها نحو مدن منطقة كردفان، حيث استهدفت محطة كهرباء الأحد ما أدى لانقطاع
التيار
.
وقال مصدر طبي في مستشفى الزرق بشمال دارفور لفرانس برس إن "51 مدنيا قتلوا في قصف بمسيرات تابعة للجيش على منطقة الزرق وما حولها" السبت.
واتهمت
قوات الدعم السريع
الجيش باستهداف "منطقتي الزُرُق وغرير بولاية شمال دارفور، في جريمة حرب مكتملة الأركان تعكس نهجا متعمدا في استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية".
وقضى في الهجوم شخصان من عائلة قائد قوات الدعم السريع
محمد حمدان دقلو
التي تقطن في الزُرُق "هما موسى صالح دقلو وعوض موسى صالح دقلو" حسبما أفاد فرانس برس شاهد على الدفن.
من جهة أخرى، قال مصدر طبي في المستشفى المحلي بكرنوي (170 كيلومترا غرب الزرق) "قُتل 63 من المدنيين وجرح 57... خلال الهجمات التي قامت بها قوات الدعم السريع في المناطق حول كرنوي" خلال خمسة أيام الأسبوع الماضي.
وأفادت مصادر محلية بكرنوي بأن 17 شخصا ما زالوا مفقودين جراء الهجمات.
وفي الأسابيع الأخيرة، تقدمت قوات الدعم غربا باتجاه الحدود السودانية التشادية في مناطق القبائل المحلية ولا سيما الزغاوة التي يقاتل بعض أفرادها ضمن
القوة المشتركة
المتحالفة مع الجيش، وهي على عداوة تاريخية مع ميليشيا الجنجويد التي شكّلت نواة الدعم السريع، تعود جذورها إلى حرب دارفور في مطلع الألفية.
وأعلنت قوات الدعم السريع في نهاية كانون الأول السيطرة على أبو قمرة وأم برو القريبتين من الحدود مع تشاد وحيث تقطن قبائل الزغاوة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصحة العالمية: أكثر من 1600 قتيل بهجمات على مرافق طبية بالسودان في 2025
Lebanon 24
الصحة العالمية: أكثر من 1600 قتيل بهجمات على مرافق طبية بالسودان في 2025
05/01/2026 01:02:00
05/01/2026 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: قوات الدعم السريع تحتجز أكثر من 100 أسرة منهم أطفال في أوضاع بالغة السوء بمدينة بابنوسة غرب كردفان
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: قوات الدعم السريع تحتجز أكثر من 100 أسرة منهم أطفال في أوضاع بالغة السوء بمدينة بابنوسة غرب كردفان
05/01/2026 01:02:00
05/01/2026 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة النقل التايوانية: سيتأثر أكثر من 100 ألف مسافر و857 رحلة جوية جراء المناورات الصينية
Lebanon 24
وزارة النقل التايوانية: سيتأثر أكثر من 100 ألف مسافر و857 رحلة جوية جراء المناورات الصينية
05/01/2026 01:02:00
05/01/2026 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأميركي: أكثر من 100 قذيفة دقيقة استخدمت ضد داعش
Lebanon 24
الجيش الأميركي: أكثر من 100 قذيفة دقيقة استخدمت ضد داعش
05/01/2026 01:02:00
05/01/2026 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الدعم السريع
وكالة فرانس برس
محمد حمدان دقلو
القوة المشتركة
السودان
امل على
التيار
سوداني
تابع
قد يعجبك أيضاً
روبيو: اهدافنا في فنزوبلا القضاء على علاقات إيران و"حزب الله"
Lebanon 24
روبيو: اهدافنا في فنزوبلا القضاء على علاقات إيران و"حزب الله"
16:51 | 2026-01-04
04/01/2026 04:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في دير حافر... الجيش السوري يحبط محاولة "تسلل" لـ 8 عناصر
Lebanon 24
في دير حافر... الجيش السوري يحبط محاولة "تسلل" لـ 8 عناصر
16:06 | 2026-01-04
04/01/2026 04:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
طارحا سيناريو اختطاف مادورو.. ميدفيديف: المواطنون الألمان يعانون من ميرتس
Lebanon 24
طارحا سيناريو اختطاف مادورو.. ميدفيديف: المواطنون الألمان يعانون من ميرتس
16:04 | 2026-01-04
04/01/2026 04:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
باستثناء المجر.. الاتحاد الأوروبي: استعادة الديمقراطية في فنزويلا تستلزم احترام إرادة الشعب
Lebanon 24
باستثناء المجر.. الاتحاد الأوروبي: استعادة الديمقراطية في فنزويلا تستلزم احترام إرادة الشعب
16:03 | 2026-01-04
04/01/2026 04:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
اغتيال القيادات وتفكيك التنظيم… هل اقتربت نهاية حماس؟
Lebanon 24
اغتيال القيادات وتفكيك التنظيم… هل اقتربت نهاية حماس؟
16:00 | 2026-01-04
04/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
05:18 | 2026-01-04
04/01/2026 05:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:51 | 2026-01-04
روبيو: اهدافنا في فنزوبلا القضاء على علاقات إيران و"حزب الله"
16:06 | 2026-01-04
في دير حافر... الجيش السوري يحبط محاولة "تسلل" لـ 8 عناصر
16:04 | 2026-01-04
طارحا سيناريو اختطاف مادورو.. ميدفيديف: المواطنون الألمان يعانون من ميرتس
16:03 | 2026-01-04
باستثناء المجر.. الاتحاد الأوروبي: استعادة الديمقراطية في فنزويلا تستلزم احترام إرادة الشعب
16:00 | 2026-01-04
اغتيال القيادات وتفكيك التنظيم… هل اقتربت نهاية حماس؟
15:55 | 2026-01-04
إدانة جماعية لتحرك واشنطن… سيادة فنزويلا خط أحمر
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24