Najib Mikati
عربي-دولي

مادورو يمثل اليوم للمرة الأولى منذ توقيفه أمام محكمة في نيويورك

Lebanon 24
04-01-2026 | 23:29
من المتوقع مثول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام محكمة اتحادية في نيويورك، اليوم الإثنين، في أول جلسة قضائية له منذ توقيفه من قبل قوات خاصة أميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أفادت تقارير إعلامية أميركية.

وذكرت كل من شبكة "إن بي سي نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز" أن جلسة استماع حُددت عند الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي (5 عصرا بتوقيت غرينتش)، من دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل ما سيجري خلالها.

وكان مادورو (63 عاما) وزوجته سيليا فلوريس قد اعتُقلا في وقت مبكر من السبت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، خلال عملية نفذتها قوات خاصة أميركية، قبل نقلهما خارج البلاد.

وتتهم الولايات المتحدة مادورو بالضلوع في قضايا "إرهاب مرتبط بالمخدرات"، إذ تزعم أنه استغل سلطته، التي تعتبرها واشنطن غير شرعية، لتسهيل تهريب آلاف الأطنان من الكوكايين إلى الأراضي الأميركية.

وبحسب الادعاءات التي نشرتها وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، فإن مادورو استفاد شخصيا من هذه الأنشطة غير القانونية، وتحالف على مدى سنوات مع مهربي مخدرات وشبكات إجرامية.

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت اتهامات لمادورو في عام 2020 تتعلق بتهريب المخدرات، وأعلنت حينها عن مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله. وتشير التقارير إلى أن لائحة اتهام محدثة أصبحت الآن سارية بحقه.

وتشمل القضية أيضا اتهامات موجهة إلى زوجته وابنه باعتبارهما متهمين مشاركين، إضافة إلى وزير الداخلية الحالي ووزير داخلية سابق، فضلا عن زعيم أو أحد قادة العصابة الإجرامية المعروفة باسم "ترين دي أراجوا".
 
مواضيع ذات صلة
فوكس نيوز عن مصادر: مادورو قد يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
ترامب: سيمثل مادورو أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهم منها تهريب المخدرات
ترامب يروي للمرة الأولى معلومات لم تُكشف عن عملية القبض على مادورو
العربية: محاكمة مادورو غدا في نيويورك الساعة 15 بتوقيت غرينتش
