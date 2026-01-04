مادورو يمثل اليوم للمرة الأولى منذ توقيفه أمام محكمة في نيويورك

من المتوقع مثول أمام محكمة اتحادية في ، اليوم الإثنين، في أول جلسة قضائية له منذ توقيفه من قبل قوات خاصة أميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أفادت تقارير إعلامية أميركية.وذكرت كل من شبكة "إن بي " وصحيفة "نيويورك تايمز" أن جلسة استماع حُددت عند الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي (5 عصرا بتوقيت غرينتش)، من دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل ما سيجري خلالها.وكان (63 عاما) وزوجته سيليا فلوريس قد اعتُقلا في وقت مبكر من السبت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، خلال عملية نفذتها قوات خاصة أميركية، قبل نقلهما خارج البلاد.وتتهم مادورو بالضلوع في قضايا "إرهاب مرتبط بالمخدرات"، إذ تزعم أنه استغل سلطته، التي تعتبرها غير شرعية، لتسهيل تهريب آلاف الأطنان من الكوكايين إلى الأراضي الأميركية.وبحسب الادعاءات التي نشرتها وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، فإن مادورو استفاد شخصيا من هذه الأنشطة غير القانونية، وتحالف على مدى سنوات مع مهربي مخدرات وشبكات إجرامية.وكانت الولايات المتحدة قد وجهت اتهامات لمادورو في عام 2020 تتعلق بتهريب المخدرات، وأعلنت حينها عن مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله. وتشير التقارير إلى أن لائحة اتهام محدثة أصبحت الآن سارية بحقه.وتشمل القضية أيضا اتهامات موجهة إلى زوجته وابنه باعتبارهما متهمين مشاركين، إضافة إلى الحالي ووزير داخلية سابق، فضلا عن زعيم أو أحد قادة العصابة الإجرامية المعروفة باسم " دي أراجوا".