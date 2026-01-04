تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد فنزويلا.. ترامب يُهدد إيران وكوبا وكولومبيا

Lebanon 24
04-01-2026 | 23:31
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "تدير" الأمور في فنزويلا بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، لافتا إلى أنه يتعامل أيضا مع القيادة الجديدة في كراكاس.

كما وجّه ترامب تحذيرات إلى خصوم آخرين للولايات المتحدة، قائلا إن الرئيس الكولومبي "لن يستمر في منصبه لفترة طويلة"، وإن كوبا التي يحكمها الشيوعيون "على وشك السقوط"، وإن القيادة الإيرانية "ستتلقى ضربة قوية" إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية.
 
وقال ترامب إن "العملية على كولومبيا تبدو فكرة جيدة بالنسبة لي".

كما هاجم ترامب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، قائلا إن "كولومبيا يديرها رجل مريض ولن يستمر في ذلك لفترة طويلة"، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه بوغوتا.
 
من جهتها، قالت ديلسي رودريغيز، الرئيسة الموقتة لفنزويلا، إنها مستعدة للعمل مع إدارة ترامب، مطالبة الرئيس الأميركي بعلاقة متوازنة وقائمة على الاحترام.

وواجه ترامب تساؤلات بشأن تأكيداته المتكررة بأن واشنطن أصبحت تدير فنزويلا عقب العملية العسكرية الأميركية التي أدت إلى اختطاف مادورو وزوجته قبل فجر السبت.

ومن المقرر أن يمثل مادورو أمام محكمة في نيويورك اليوم الاثنين لمواجهة تهم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

وقال ترامب لصحافيين في الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" عندما سُئل عما إذا كان قد تحدث إلى الرئيسة الفنزويلية الموقتة ديلسي رودريغيز: "نحن نتعامل مع الأشخاص الذين أدوا اليمين للتو. لا تسألوني من المسؤول لأنني سأعطيكم إجابة وستكون مثيرة للجدل للغاية".

وعندما سُئل عما يعنيه قال ترامب: "هذا يعني أننا نحن من يدير" الأمور في فنزويلا.

ولمحت إدارة ترامب الى إمكان التعاون مع المسؤولين المتبقين من إدارة مادورو، لكن بشرط أن يتخذوا الخطوات "الصائبة"، ومنها السماح للشركات الأميركية بالاستفادة من الاحتياطات النفطية الهائلة للبلاد.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت العملية تتعلق بالنفط أو بتغيير النظام، أجاب ترامب "إنها تتعلق بالسلام على الأرض".

وأوضح ترامب إن الانتخابات في فنزويلا ستُرجأ، مضيفا "سننظم الانتخابات، وسنصلحها، وسنجريها في الوقت المناسب، لكن الأمر الأساسي الذي يجب إصلاحه هو دولة منهارة".
 
