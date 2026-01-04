بعد فنزويلا.. ترامب يُهدد إيران وكوبا وكولومبيا

أعلن الرئيس الأميركي أن "تدير" الأمور في فنزويلا بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، لافتا إلى أنه يتعامل أيضا مع القيادة الجديدة في كراكاس.



كما وجّه تحذيرات إلى خصوم آخرين للولايات المتحدة، قائلا إن الرئيس الكولومبي "لن يستمر في منصبه لفترة طويلة"، وإن كوبا التي يحكمها الشيوعيون "على وشك السقوط"، وإن القيادة "ستتلقى ضربة قوية" إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية.

وقال ترامب إن "العملية على كولومبيا تبدو فكرة جيدة بالنسبة لي".



كما هاجم ترامب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، قائلا إن "كولومبيا يديرها رجل مريض ولن يستمر في ذلك لفترة طويلة"، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه بوغوتا.